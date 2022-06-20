صورة قاتل فتاة المنصورة أمام الجامعة بالدقهلية اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت صورة قاتلة فتاة المنصورة أمام الجامعة بالدقهلية اليوم ، الطالبة التي وقعت ضحية رفض الزواج من زميلتها.

وكان الطلاب الذين تجمعوا حول منفذ الحادث التقطوا صورة لفتاة المنصورة القاتلة اليوم ، بعد أن تجمعوا حولها بعد الانتهاء من جريمتها اليوم أمام الجامعة.

فتاة المنصورة

ووقعت مجزرة طالبة في محافظة الدقهلية وتحديدا أمام سور الجامعة عندما قتل طالب بكلية الآداب زميله أمام المارة من الطلاب وأمن الجامعة دون أن يوقفه أحد لكنهم تمكنوا من ذلك. للإمساك به قبل أن يهرب بفعلته ، والتقطت صورة لقاتل فتاة المنصورة ونشرت على الإنترنت.

وقوبلت حادثة اليوم في الدقهلية بصدمة كبيرة من زملاء طالبة المنصورة ، الذين شهدوا أخلاقها الحميدة وسمعتها الحسنة ، فيما وصفت صورة قاتلة فتاة المنصورة التي اشتهرت بين زملائها بالسيئة ، حيث كان يعارضها دائما. لها.

طالبة المنصورة

وبعد أن رفضت طالبة المنصورة الزواج منه ، بحسب شهود عيان ، استغل الجاني وجود الفتاة وحده وطعنها بسكين حاد.

صورة قاتل فتاة المنصورة

ينشر Windows صورة لقاتل فتاة المنصورة الأولى ، تظهر آثار دم على وجهه نتيجة الضرب المبرح من قبل شهود الحادث عقابًا على جريمته وحتى لا يتمكن من الهروب.

يمكنكم التعرف على قاتل فتاة المنصورة محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله من الصورة التالية: