صورة.. كوستا وحامد يتصدران غلاف تذاكر الاتحاد والخليج

أفرج نادي الاتحاد عَنّْ تذاكر مباراة الاتحاد والخليج المقبلة فِيْ دوري روشان السعودي، والمقرر إقامتها الخميس المقبل.

يستقبل الاتحاد نظيره الخليجي، الخميس المقبل، على استاد “مشع الجوهرة”، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

ونشرت السحابة الرسمية لنادي الاتحاد صورة للتذاكر التي يرأس غلافها الثلاثي “هِيْلدر كوستا وطارق حامد وأحمد شراحيلي”.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

أكد مجلس إدارة الاتحاد أنه بناءً على اللوائح الجديدة لتنظيم وتشغيل مباريات كرة القدم الاحترافِيْة لعام 2022-2023، تم السماح بدخول جميع الملاعب لجميع المجموعات، باستثناء الملاعب المخصصة لوصلات التشجيع.، حيث يمكن للأشخاص الطبيعيين فقط الدخول.

اقرأ أيضا …

اخبار الاتحاد اليوم | رينارد يشمل ثلاثي العميد … وفترة غياب شراحيلي