“صورة مثيرة”.. جماهِيْر الزمالك تستفز الهلال أمام مقر الزعيم

يبدو أن مزاج مباراة الهلال والزمالك انطلقت مبكرا، قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة، فِيْ كأس السوبر لوسيل الذي أقيم فِيْ العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث فِيْ قطر، إقامة مباراة بين أبطال الدوريين السعودي والمصري، على استاد لوسيل، الذي سيستضيف نهائي مونديال 2022، على أن تقام يوم غد الجمعة، الساعة 9 مساءً، مكة المكرمة. طقس.

توج الهلال بالدوري السعودي للمحترفِيْن 2022-2022، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، فِيْما فاز الزمالك بالبطولة المحلية، بعد موسم هُو الأطول فِيْ الملاعب المصرية.

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– صورة مثيرة

توجهت مجموعة من مشجعي الزمالك، المتواجدة بالعاصمة السعودية الرياض، إلَّى مقر الهلال ورفعت لافتة كتب عليها “الزمالك القائد الوحيد للوطن العربي”، ردًا على لقب نادي الهلال الشهِيْر. الذي هُو “زعيم آسيا”.

ويسعى نادي الهلال للفوز فِيْ مباراة الغد، لتعويض الخسارة أمام الزمالك، بهدفِيْن لواحد، فِيْ 2022، فِيْ كأس السوبر السعودي المصري.

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