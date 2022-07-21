صورة مثيرة للجدل ترعب الاتحاد.. رومارينيو إلَّى هذا النادي

أثار النجم البرازيلي الكبير رومارينهُو، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، “الرعب” بين جماهِيْر العميد، بشأن مستقبله، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

واستعد نادي الاتحاد للموسم الرياضي الجديد بـ “القوة” ؛ حيث تعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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وبالإضافة إلَّى سانتو، استأجر مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الهِيْلي قلب مدافع نادي الشباب أحمد الشراحيلي، وظهِيْر أحد زكريا هُوساوي.

* قميص رومارينهُو وكورنثيانز

والتقط رومارينهُو خلال الساعات الماضية “صورة” ظهر فِيْها “يحمل” قميص الفريق الأول لنادي كورينثيانز البرازيلي.

طُبع اسم نجم النادي الاتحاد على قميص كورينثيانز ؛ وسط مخاوف الجماهِيْر، بسبب انتقال اللاعب إلَّى المنتخب البرازيلي، هذا الصيف.

وفِيْ وقت سابق، أعرب رومارينيو عَنّْ رغبته فِيْ العودة لبلاده البرازيل وتحديدا لفريقه السابق كورينثيانز الذي مثله فِيْ الفترة من 2012 إلَّى 2014.

– إذن .. ما حَقيْقَة الصورة التي أثارت الجدل بين جماهِيْر الاتحاد !

والحَقيْقَة أن رومارينيو حضر مباراة فريقه السابق كورينثيانز ضد كوريتيبا فِيْ الدوري البرازيلي.

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وبعد المباراة أراد مديرو العملاق البرازيلي تكريم نجم فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد. حيث قاموا بطباعة قميص عليه اسمه.

يشار إلَّى أن رومارينهُو تعاقد مع الاتحاد حتى 30 يونيو 2024 عَنّْدما انضم للفريق فِيْ صيف 2022 قادما من الجزيرة الإماراتية.