صورة منى مجدي بعد بدء علاجها من السرطان تجتاح السوشال ميديا

اقتحمت صورة الفنانة السودانية منى مجدي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث ظهرت فِيْها بدون شعر، بعد أن أعلنت منذ فترة إصابتها بالسرطان.

نشرت منى مجدي صورة لظهُورها الأخير بعد إصابتها بسرطان الثدي، حيث ظهرت برأس حليق وحواجب خفِيْفة وملامح متعبة. وكأنه يؤكد أن مرحلة العلاج قد بدأت.

كانت منى قد أعلنت إصابتها بسرطان الثدي فِيْ فبراير الماضي، عبر منشور نشرته على حسابها على فِيْسبوك، كتبت فِيْه “انضممت إلَّى العديد من النساء فِيْ بلدي المصابات بسرطان الثدي، وهن محاربات قويات وقادرات. “

وأضاف “بكل إيمان أقبل امتحان ربي وقدر الله وما يريد أن يفعله … أرجوك محبة كل النساء. عليك أن تكتشف باكراً، والحمد لله، والحمد لله فِيْ كل حالة. . “

كَمْا أعلنت عائلتها إصابتها، وكشفت إصابتها بسرطان الثدي من الدرجة الثانية.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ تعاطفهم مع منى، وعلق أحدهم على تدوينة “منى والله احبك بالله، ودائما اشعر انك انسان نقي بالداخل ونقي القلب والروح، و إن صوتك يجعلني سعيدًا جدًا لاتساع نطاقه وصحته الجيدة، يا رب. “

وكتب آخر “قدر الله وما يفعله المؤمن جرح قلبي وإن شاء الله جزاك الله خيرًا وسارع الله بشفائي”.

ولدت منى مجدي بمدينة وداماني وسط السودان، وعاشت بينها وبين القاهرة، لكنها عادت للدراسة بكلية الموسيقى والدراما بالخرطوم، وشاركت فِيْ كورال الجامعة وشاركت فِيْ البرنامج العام لشهر رمضان. الأغاني والأناشيد “التي فتحت له أبواب الشهرة والنجاح.

منى ابنة الناشط مجدي سليم المعروف بآرائه المختلفة فِيْ المشاكل السودانية. والظاهر أنه ورث القتال عَنّْ أبيه. عَنّْدما أوقفتها الأجهزة الأمنية السودانية فِيْ أكتوبر 2022، بدعوى أنها ظهرت بملابس كاشفة خلال حدث خيري، أوضحوا أنه لا توجد معايير واضحة فِيْما يتعلق بالنظام العام والأخلاق العامة.

كَمْا انتقد المادة (152) من قانون النظام العام ووصفها بأنها “مرنة للغاية”. وقال فِيْ ذلك الوقت “الارتباك لا يفترض أن يحدده القانون، بل يتحدد بالثقافة والسلوك والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية”.