صورة موسيماني تغضب جماهير الأهلي

وأثار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق، غضب جماهير ريد كاسل.

نشر موسيماني صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يجمع البطولات التي فاز بها مع فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، خلال مسيرته الكروية بالنادي.

ما أثار غضب الجماهير مع موسيماني هو أن المدرب وضع بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يعتقد المشجعون أن رينيه ويلر هو من حقق هذه البطولة، حيث تولى الجنوب أفريقي المهمة في نهاية الموسم، ثم كان الأمر كذلك. قرر، لأنه قاد الفريق في مباريات قليلة.

وكان النادي الأهلي قد استأجر ريكاردو سواريز لتدريب فريق كرة القدم الأول للنادي، بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.