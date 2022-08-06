صورة نادرة لـ الملك المؤسس يعود تاريخها لأكثر من 70 عامًا

نشر حساب “تاريخ آل سعود” على تويتر صورة نادرة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – تعود إلى 78 عامًا مضت.

صورة جميلة نادرة

وأرفق حساب “تاريخ آل سعود” الصورة بتعليق “الملك عبد العزيز في صورة جميلة التقطت خلال العشاء الذي أقامه للجنرال الأمريكي رالف رويس والوفد المرافق”.

وقال الحساب لـ “تاريخ آل سعود” إن الصورة التقطت عام 1364 هـ / 1944 م.

# الملك عبدالعزيز في صورة جميلة خلال مأدبة عشاء أقيمت للجنرال الأمريكي رالف رويس والوفد المرافق له عام 1364 م. ح. / 1944 م#المملكة العربية السعودية pic.twitter.com/vfDeoqrs2f

– تاريخ آل سعود (Alsaud_History) 5 أغسطس 2022