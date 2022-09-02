صورة| نجم النصر إلَّى برشلونة.. “أغرب صفقة فِيْ التاريخ” !

“نادي النصر نجوم العملاق الاسباني برشلونة”. هكذا فاجأ الشارع الرياضي السعودي، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إغلاق السوق الصيفِيْ، فِيْ معظم الدول الأوروبية.

نفذت إدارة نادي برشلونة برئاسة جوان لابورتا مسيرة صيفِيْة تاريخية رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة. حيث تعاقد مع الأسطورة البولندية روبرت ليفاندوفسكي، بالإضافة إلَّى الفرنسي جول كوندي والبرازيلية رافِيْنيا دياز والدنماركي أندرياس كريستنسن والإيفواري فرانك كيسي.

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وفِيْ الساعات الأخيرة من الميركاتو، تمكنت إدارة برشلونة من إنهاء العقد مع الثنائي الإسباني هِيْكتور بيليرين وماركوس ألونسو من أرسنال وتشيلسي الإنجليزي على التوالي.

– اذن ما قِصَّة انتقال النجم من النصر لنادي برشلونة الاسباني

بدأت هذه القِصَّة عَنّْدما نشر أحد مشجعي برشلونة صورة للنجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم.

وعلق مشجع الفريق الكتالوني على الصورة ؛ وقال “أطلب من الجميع .. مقابلة لاعب برشلونة المستقبلي جلال الدين مشاريبوف”.

انضم مشاريبوف إلَّى نادي النصر فِيْ يناير 2022، من صفوف باختاكور الأوزبكي، ليغادر فورًا إلَّى نادي شباب الأهلي دبي على سبيل الإعارة. فقط لمدة 6 شهُور.

عاد النجم الأوزبكي البالغ من العمر 29 عامًا إلَّى قلعة العلم الصيف الماضي ؛ منذ ذلك الحين، لعب 29 مباراة رسمية، وسجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة أخرى.

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الجماهِيْر الناصرية تفاعلت مع جماهِيْر برشلونة بـ “السخرية”. حيث رحب برحيل مشاريبوف، فِيْ صفقة متبادلة مع النجم البوسني ميراليم بيانيتش، خط وسط العملاق الإسباني.

يشار إلَّى أن النصر طيلة فترة السوق الصيفِيْ حاول التوقيع على بيانيتش لكن الصفقة “فشلت” فِيْ اللحظات الأخيرة.