صورة نيرة أشرف طالبة المنصورة

صورة نيرة اشرف طالبة المنصورة ذبحت بدم بارد على يد زميلها امام بوابة جامعة المنصورة وهي جريمة اثارت ضجة كبيرة بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما انتشرت صورة نيرة أشرف الطالبة بكلية الآداب بجامعة المنصورة ، وتفاعل معها عدد كبير من المواطنين وطلاب الجامعات بشكل خاص.

صورة لنيرة اشرف طالبة من مدينة المنصورة

انتشرت صورة نيرة أشرف عبد القادر ، طالبة في المنصورة ، في السنة الثالثة ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن ظهرت تفاصيل وفاتها في الصباح الباكر بسكين أمام الجميع.

وظهر طالب المنصورة في الفيديو المتداول للجريمة ملقاة على الأرض ليحكمها القاتل ويذبح بسكين من رقبته ، ليقتل على الفور أمام محيط الجامعة أمام جميع المواطنين.

وأشار شهود عيان إلى أن الشاب الذي قام بذبح فتاة بالسكين في المنصورة أمام الجامعة ، هو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة.

طالب يقتل زميلته في كلية الآداب ..

اندلعت مشادة كلامية بين المجرم والضحية ، أمام بوابة توشكى الخاصة ، حيث كانت فتاة المنصورة في طريقها إلى موقف حافلة الركاب إلى المنطقة التي تعيش فيها.

وفي محاولة للقبض على الطالب من قبل أولياء الأمور بعد تهديد وتهديد ، قام بذبح فتاة المنصورة بسكين من رقبتها ، لكن المحيطين بالجريمة تمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يهرب.

وسرعان ما نُقلت الفتاة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة ، لكنها أنفاسها الأخيرة قبل ذهابها إلى المستشفى ، وسلم الوالدان المجرم للشرطة بعد محاولتهما قتله بسبب جريمته النكراء.

وأشار شهود عيان إلى أن سبب مذبحة طالبة المنصورة رفضها الزواج منه حتى قرر التخلص منها على مرأى من الجميع.