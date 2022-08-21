صورة وتعليق.. ببراءتهم يتأملون وبطمأنينة المعتمرين يشعرون

وهم يتأملون في براءتهم ويشعرون بالحجاج بالطمأنينة، هكذا ظهر الأطفال في المسجد الكبير وهم يحملون على أكتافهم وأيديهم بنظراتهم الطفولية البريئة بينما كان آباؤهم يؤدون مناسك العمرة.

ونشرت رئاسة الحرمين الشريفين مقاطع على حسابها على تويتر تظهر مدى حماس بعض الأطفال لأداء المناسك والصلاة مع ذويهم، في مشهد مؤثر.

خطوات إصدار تصاريح العمرة

استعرضت دائرة الحج والعمرة خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق العمرة، للقادمين من مختلف دول العالم، وذلك من خلال الخطوات التالية

التسجيل في العمرة

تحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب

– اختيار اصدار التصريح

اختيار أداء العمرة والصلاة في روضة الأطفال المشرفة “التوجه إلى الحرمين لأداء العمرة أو الصلاة في روضة الأطفال المشرفة”.