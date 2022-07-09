صورة وتعليق.. بردًا وسلامًا يا حاج

تحت عنوان “طزاجة وسلام يا حج” نشرت وزارة الصحة صورة لأحد موظفيها أثناء علاج أحد الحجاج من الإجهاد الحراري الذي تعرض له أثناء أداء مناسك يوم أمس الجمعة يوم عرفة. .

غرفة القيادة والتحكم

جهزت وزارة الصحة غرفة القيادة والتحكم بمستشفى طوارئ منى، وهو مركز لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه ومراقبة القرارات الصحية الاستراتيجية من خلال شبكة متطورة للمعلومات والاتصالات.

منصة المعلومات

الغرفة هي منصة المعلومات الرئيسية لـ “الصحة” في الحج، والتي من خلالها يتم مراقبة الحالة الصحية للحجاج على مدار 24 ساعة في اليوم من خلال منصات ذكاء الأعمال التي تستخرج البيانات تلقائيًا من الأنظمة الصحية الإلكترونية المختلفة. مثل أنظمة المستشفيات والمراكز الصحية في منطقة المشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة وجدة والطائف بالإضافة إلى الأنظمة المركزية. مثل نظام التحكم في انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والتحصينات، ونظام الإحالة، ونظام القوى العاملة والمستلزمات الطبية للحج.

تعرض الأنظمة في الوقت الفعلي الأسرة الشاغرة في كل مؤسسة، ويتم اتخاذ القرارات لإعادة توزيع المرضى الداخليين تكتيكياً أو حسب الحاجة المرضية ودرجة الازدحام ومعدلات الانتظار لخدمات وعيادات الطوارئ وأنواع الأمراض. ، يتم رصد المشاكل الصحية والمؤشرات الصحية وتوزيعها في منطقة المشاعر، لتوقع أي تنبيهات صحية مبكرة للأحداث. يتطلب تدخل داعم أو استكشاف ميداني.

كما تضم ​​شاشات كبيرة تعمل على مدار الساعة بكوادر سعودية مؤهلة. توضيح حالات المستشفيات ومواقع نقل سيارات الإسعاف ومسارات الإخلاء الطبي ومراقبة ومتابعة مختلف المنصات والمؤشرات.