صورة وتعليق.. جماليات لـ المسجد الحرام

وتحت عنوان “جماليات المسجد الحرام” نشرت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين مقاطع تظهر جمال ومكانة المسجد الحرام والكعبة.

تطوير رئاسة الحرمين

وفي وقت سابق صرح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس أن هيكل التطوير الإداري الجديد للرئاسة يهدف إلى دعم الابتكار في الخدمات المقدمة للحجاج وتشجيع الشباب. مسابقات وطنية للنهوض بخدمة حجاج الحرمين، والاستثمار في ازدهار كبير. وهو ما يشهد عليه نظام الخدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي برعاية القيادة الرشيدة، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

ولفت الشيخ السديس إلى أن الرؤية المباركة رسمت طريقا رائدا لرئاسة الجمهورية في خدمة الحرمين ومصيرها، مما أعطى الرئاسة زخما قويا للعمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة وفقكم الله. – نحو أهدافك.

هيكل إداري أكبر

وأشار إلى أن الهيكل الإداري الجديد، وهو الأكبر في تاريخ الرئاسة منذ نشأتها، يرتكز على العديد من الركائز الإدارية من خلال وضع الخطط التشغيلية والاستراتيجية بهدف رفع الأداء وتحقيق الجودة والريادة. وتطبيق أحدث الممارسات الإدارية الحديثة وفق دراسات وإرشادات التنمية.

وأوضح أن قياس الأثر ومتابعة مؤشرات الأداء وحوكمة الشركات من الركائز التي تشير إليها الرئاسة لمرحلة التطوير القادمة، وهذا سيسمح بحمد الله -تعالى- بتحقيق التحسن. في الخدمة، وحوكمة أعمق لجميع الإجراءات التي تديرها الأجهزة الرئاسية والإدارات التابعة لها.