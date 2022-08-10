صورة وتعليق.. زخات مطر في أطهر بقاع

تحت عنوان “أمطار في أنقى الأماكن”، نشرت رئاسة الحرمين مقاطع من الأمطار التي سقطت على الكعبة يوم الثلاثاء.

وأدى الحجاج مناسكهم وسط هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي، في سياق الموجة التي تعبر المنطقة.

حالة ممطرة

تتأثر العاصمة المقدسة بسبب الأمطار. كما تهطل الأمطار على المسجد الحرام وسط أنباء عن هطول أمطار مفيدة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تحذيراً بشأن تعرض منطقة مكة لهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، والغبار المتصاعد والبرد والسيول والرياح السطحية، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر الخرمة والمويه وتربة ورانية بالظواهر المذكورة.