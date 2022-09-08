صور صادمة لميرفت أمين تشعل السوشيال ميديا شاهد، اثارت العديد من الصور التي تم مشاهدتها على السوشيال ميديا ومواقع الانترنت صور الفنانة ميرفت امين، حيث كانت الصور الصادمة لبعض الأشخاص المحبين ميرفت امين، ما جعل العديد من الأشخاص بحزن اثر هذه الصور التي تم نشرها للفنانة السينمائية ميرفت امين.

صور صادمة لميرفت أمين

ظهرت الفنانة ميرفت امين في عزاء علي عبد الخالق وهي ترتدي كمامه طبيه لاتباع إجراءات الكورونا، حيث بدا عليها ملامح الحزن بشكل كبير جدا، ويذكر ان اخر اعمال النجمة الكبيرة ميرفت امين اعز الولد الذي طرح في عام 2021 وتم إخراجه من ساره نوح وتأليف شريف نجيب وجورج عزمي وبطول دلال عبد العزيز وشيرين وانعام واساميه، حيث ظهرت النجمة ميرفت امين بحالة حزن كبيرة في عزاء علي عبد الخالق.

الفنانة ميرفت امين في عزاء علي عبد الخالق

كانت صور الفنانة ميرفت امين تدل على حزنها الشديد لوفاة المخرج الكبير علي عبد الخالق، فقد تذكرت اخته صديقتها دلال عبد العزيز الذي توفيت أيضا قبل علي عبد الخالق، ظهرت ميرفت امين في الصور بحاله حزن شديده جدا، وذلك في عزاء للمخرج الراحل علي عبد الخالق، وتم نشر الصور بشكل كبير جدًا ما جعل من محبي ميرفت أمين يحزنوا على هذه الصور.

ميرفت امين ويكبيديا

كانت الفنانة ميرفت امين من اكثر الشخصيات التي احبها الأشخاص في الفن المصري، وقد عملت الكثير من الأفلام الجميلة التي جعلت من منها نجمه في السينما المصرية، وعملت العديد من الأدوار من اخراج علي عبد الخالق الذي حضرت عزائه وكانت في حاله حزينة جدا، واستطاعت ميرفت أمين تحقق شهرة واسعة بقيامها بالعديد من الأفلام الجميلة التي حققت منها إيرادات كبيرة، بالإضافة الى الأفلام الكبيرة التي قدمتها مع كبار الفنانين ك عادل امام.

حضرت الفنانة ميرفت امين عزاء المخرج علي عبد الخالق، بدا على النجمة الحزن الشديد على المخرج علي عبد الخالق حيث فضلت ميرفت امين الابتعاد عن الشاشة في الآونة الأخيرة، ومنذ رحيل صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي.