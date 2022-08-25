صور عفوية للنجمة الهندية بريانكا شوبرا مع ابنتها تحظى بإعجاب الجمهور ،حظيت النجم الهندية بريانكا شوبرا بالأعجاب الكبير من الجماهير التي الذين يعشقونها حول العالم، حيث قامت بريانكا شوبرا بإرسال صورة لها عبر الانستغرام مع ابنتها، وكانت هذه الصورة جميلة جدًا، وبالحديث عن بريانكا شوبرا فهي نجمة هندية ومغنية قامت بالعديد من الافلام والمسلسلات الرائعة التي اكتسحت بها شهره كبيره حول العالم.

صور عفوية للنجمة الهندية بريانكا شوبرا مع ابنتها تحظى بإعجاب الجمهور

قامت بريانكا شوبرا بنشر صورتها عبر صفحتها الشخصية في موقع الانستغرام، والذي من خلاله كانت الممثلة الشهيرة بريانكا شوبرا تستعرض يومياتها عبر ستوري خاص قامت بوضع صورتها مع طفلتها، حيث اعجب الملايين من الاشخاص بصورتها وصورة طفلتها وتم التعليق على هذه الصورة بانها صورة جميله جدًا.

النجمة الهندية بريانكا شوبرا مع ابنتها

قامت بريانكا شوبرا بالحديث عن الصورة التي قامت بتنزيلها عبر موقع الانستغرام انها هي وابنتها لهما قصه حب جميلة ولا مثيل لها حيث تناقلت العديد من المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي الصورة لما لها من جمال عبر حساب الفنانة بريانكا شوبرا.

انستغرام بريانكا شوبرا

بالحديث عن الانستقرام الخاص بالفنانة بريانكا شوبرا سوف نقدمه لكم في هذه الفقرة، والتي من خلاله سيتم دخولكم الى الرابط التالي لموقع وصفحه الفنانة بريانكا شوبرا التي تشارك مع اصدقائها العديد من القصص والمنشورات الجميلة مع ابنتها الجديدة.

هل توقفت بريانكا شوبرا عن التمثيل

وعن الخبر الذي يقول ان بريانكا شوبرا انتهت من التمثيل وسوف تصبح خادمة فهذا خبر كاذب واشاعه قد ظهرت في الأونة الأخيرة، حيث وصف النقاد ان هذا الخبر غير منصف للفنانة المشهورة بريانكا شوبرا التي كانت لها شهرة عالمية لمشاركتها في الاعمال الهليودية، حيث تعتبر الفنانة بريانكا شوبرا ممثلة ومغنية هنديه فازت بالعديد من الجوائز عبر مسيرتها الفنية.

وعن الصورة التي تم البحث عنها عبر العديد من المواقع الالكترونية وصفحات السوشيال ميديا، فإننا سنرفق لكم الصورة حصريًا، هذا وقد نشرت الفنانة ايضًا العديد من الصور الأخرى مع ابنتها الصغيرة والتي اكتسبت شهرة واسعة.