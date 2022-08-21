صور كلارا شيا صديقة بيكيه الجديدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءل الكثير من المتابعين عن صور كلارا شيا التي تكون صديقة بيكيه اللاعب في برشلونا ،حيث جاء هذا الخبر عبر التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن تفاصيل تلك الصداقة حيث في ذات السياق ظهرت كلارا شيا إماراتيا وأنها طالبة تعمل مع صديقها في مكتب تنظيم الإحساس والفعاليات ويعملان في شركة معاً.

من هي كلارا شيا صديقة بيكيه

بعد أن ظهرت كلارا شيا التي تعمل في المكتبة مع صديقتها ظهرت خلال ستة أيام صور لصديقتها المفضلة التي تدعى نجم ناد برشلونة الأسباني بيكيه، وهذه الصور لم تكن بارزة بمعلومات وظهرت بالأسماء فقط وكان عمرها 23 عاما وباقي الصور مجهولة فتم تداول ذلك الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي واختلفت الآراء حول ذلك.

معلومات عن كلارا شيا

ظهرت الطالبة كلارا شيا التي تعمل في المكتبة وتنظم الأحداث والفعاليات مع شركة خاصة وتعرفت على صديقتها أثناء حدث نظمته الشركة خلال الأشهر السابقة، ما تعرفت على صديقتها أثناء فعليه نظمتها الشركة وعندما تم التعارف بين الاثنتين أن يلتقوا سرا عبر المناسبات مختلفة.

ما علاقة كلارا شيا مع بيكيه الجديدة

عندما التقى الصديقين وتعمقت العلاقة بينهم فلم يتم التصريح بتلك العلاقة واشتد الصمت بين الطرفين وتم نشر فيديو يعمق تلك العلاقة وتم تداول الفيديو عبر مؤسسة التواصل الاجتماعي حيث أن تلك العلاقة هي علاقة قديمة وتمثلت في الرومانسية في الأوقات الأخيرة.

صور كاميرا صديقة بيكيه الجديدة

كتبت مصادر مقربة عن بيكيه حول سرية العلاقة الرومانسية مع الكنارة التي تمت دور الخبر عبر وسائل الإعلام ولم يتم العثور على صور أحدهم بسبب حذفهم من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المؤكد أن العلاقة الرومانسية التي بدأت بينهم بدأت قبل انفصال عن المغنية الأولمبية التي تعود أصلها إلى أصل لبناني.



بيكي اللاعب الذي نشط في نادي برشلونة وكان يلعب في الدفاع وكان شرسا في كرة القدم انفصل عن حبيبته السابقة شاكيرا التي تعود أصلها إلى الأصل اللبناني ونشبت في الأواخر علاقة مع كلارا شيا التي كانت صديقته في السابق