صور لقاء سفير بغداد وزوجته مع راغب علامة تستنفر حكومة العراق، عرف الفنان راغب علامة بانه سوبر ستار العرب، حيث انه قد اختارته الأمم المتحدة سفيرا للسلام والنوايا الحسنة لها في العام 2013 ميلادي، بسبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بين متابعيه في الوطن العربي، والان يبحث الكثير عن صور لقاء سفير بغداد وزوجته مع راغب علامة تستنفر حكومة العراق، تابعونا.

من هو الفنان راغب علامة ويكيبيديا

يعتبر الفنان راغب علامة من احد الفنانين الذين لهم شهرة كبيرة في مدينة لبنان، حيث انه ولد في بلدة الغبيري التي تقع في الجهة الجنوبية من مدينة بيروت، وقد ولد وتربى في كنف جده الذي تنحدر أصوله من عائلة مسلمة من أبناء الطائفة الشيعية، وتتألف عائلة راغب علامة من تسعة أخوة ترتيبه بينهم هو الرابع، قام أخوه خضر بإدارة أعماله منذ بداياته الفنية، والجدير بالذكر أن والد راغب علامة قام بتسميته بهذا الاسم كنايةً بأحد الأصدقاء المقربين من العائلة، وهو قاضِ مشهور في الحي، تيمناً به وراجياً من الله أن يصبح ابنه يوماً ما مثله، وقد لقب الحي الذي ولد فيه راغب بحي آل العلامة كنايةً بالعائلة التي غلب عدد أفرادها على سكانه.

الفنان راغب علامة السيرة الذاتية

يعتبر الفنان راغب علامة من احد الفنانين لموهوبين في الوطن العربين حيث كان يقدم العديد من الاعمال الفنية والاغاني العربية الخاصة به، وفي خلال الفترة الأخيرة انتشرت الانتقادات حوله بسبب صور له كانت مع زوجة السفير الاردني والتي اثارت الجدل نحوه، وللتعرف على السيرة الذاتية للفنان راغب علامة من الاتي:

الاسم الكامل : راغب صبحي علامة.

راغب صبحي علامة. اسم الشهرة: راغب علامة.

تاريخ الميلاد: من مواليد الـ 7 من يونيو، تموز خلال العام 1962.

مكان الولادة: الغبيري، بعبدا، لبنان.

العمر: 59 عاماً.

الوضع العائلي: متأهل.

اسم الزوجة: جيهان العلي.

الأبناء: خالد علامة، لؤي علامة.

مكان الإقامة: لبنان.

التحصيل العلمي: إجازة في علوم الموسيقى.

المدرسة الأم: معهد الموسيقى في لبنان.

اللغة الأم: العربية.

اللغات الثانوية: الفرنسية – الإنجليزية.

الجنسية: اللبنانية – الكندية.

الديانة والاعتقاد: الإسلام.

العمل: مطرب.

اللقب: سوبر ستار العرب.

سنوات العمل: منذ العام 1982،حتى يومنا هذا.

صور لقاء سفير بغداد وزوجته مع راغب علامة تستنفر حكومة العراق

انتشرت صور للفنان راغب علامة مع سفير مدينة بغداد وزوجته وأحدثت هذه الصور ضجة كبيرة حيث كانت هذه الصور قد جمعته وأسرته مع الفنان اللبناني راغب غلامة، وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان قصير عبر تويتر، أن الوزارة “تستقدم” السفير حيدر العذارى إلى بغداد، و في وقت سابق، قال المتحدث إن وزارة الخارجية “ستتخذ الإجراءات المناسبة بشأن الصور الخاصة بسفير جُمهُوريَّة العراق لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة” وفق (CNN).