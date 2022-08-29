صور نادين الراسي وأولادها، بعد أن توفى الفنان القدير جورج الراسي انتشرت الأخبار حول وسائل الإعلام والبحث عن نادين الراسي شقيقه الفنان الراحل جورج الراسي الذي توفته المنية أمس السبت في حادث سير في طريق الأمن العام القريب من المصنع، ونادين الراسي هي من أبرز الممثلات التي اشتهرت في عراقة تمثيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من هي نادين الراسي ويكيبيديا

نادين الراسي هي ممثلة لبنانية مشهورة ووالدها هو خليل الراسي وهي من مواليد شهر أيلول عام 1979 ميلادي وتسكن في منطقه الرحبة شمال لبنان وعمرها الثانية والأربعين وتزوجت مرتين وقد انفصلت عن زوجها وكما تحدثنا أنها شقيقة الفنان جورج الراسي التي لقي مصرعه يوم السبت 27 من شهر آب عام 2022.

نادين الراسي السيرة الذاتية

نادين الراسي هي من الممثلين المشهورين في العالم العربي وعليكم السيرة الذاتية الخاصة بنادين الراسي اللبنانية المشهورة:

الاسم: نادين خليل الراسي.

نادين خليل الراسي. تاريخ الولادة: الرابع من شهر أيلول سبتمبر عام 1979.

الرابع من شهر أيلول سبتمبر عام 1979. مكان الولادة: رحبة في شمال لبنان.

رحبة في شمال لبنان. العمر: اثنان وأربعون عامًا.

اثنان وأربعون عامًا. الديانة: مسيحية.

مسيحية. الجنسية: لبنانية.

لبنانية. المهنة: ممثلة.

ممثلة. الحالة الاجتماعية: منفصلة.

منفصلة. عدد مرات الزواج: اثنان.

اثنان. الأزواج: جيسكار أبي نادر وحاتم حدشيتي.

جيسكار أبي نادر وحاتم حدشيتي. الأولاد: ثلاثة وهم مارك وكارل ومارسيل.

ثلاثة وهم مارك وكارل ومارسيل. سنوات النشاط: منذ عام 1999 حتى اليوم.

منذ عام 1999 حتى اليوم. الأخوة: جورج الراسي.

من هو زوج نادين الراسي

تزوجت الفنانة نادين الراسي في زوجين حيث كان زوجها حاتم حدشيتي، عام 1997 وانفصلت عنه في نهاية هذا الزواج وبدأت حياتها الفنية في عالم التمثيل وبعد ذلك التقطت من الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر وتزوجت منه عام 2001 استمر زواجهما 14 عاما وانتهب الطلاق عام 2015 ولم تتزوج بعد ذلك.

صور نادين الراسي وأولادها

ظهرت الفنانة نادين هي وأولادها الثلاث عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال المناسبات الرسمية الخاصة بالعائلة وفي ذات السياق رزقه الفنانة نادين بثلاث أولاد أكبرهم مارك حدشيتي التي أنجبتها من زوجها الأول، وأولادها الاثنين هما من زوجها الثاني جيسكار أبي نادر، أردنية جميلة السوشيال ميديا وابنها الأصغر هو مارسيل أبي نادر.

نادين الراسي تبلغ من العمر الثانية والأربعين وهي من مواليد الرابع من شهر أيلول لعام 1979 م وتمتلك الفنانة الشهيرة نادين الراسي إيطالي جميلة عبر الفن الخاص بها.