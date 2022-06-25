صوص الشوكولاتة بالكاكاو فِيْ 3 دقائق لتزيين الكيك والحَلْويات بدون كريمة او زبدة

صلصة الشوكولاتة مع الكاكاو فِيْ 3 دقائق، هناك الكثير من الأمهات والنساء اللواتي يفضلن تحضير جميع الوصفات من المنزل وتجنب شرائها فِيْ الخارج، والحَلْويات من الأشياء المفضلة لتناولها فِيْ المطاعم وهذا لأنها تضيف الكثير من الصلصات وتزيين الحَلْويات بطريقة مميزة للغاية، ولهذا السبب تبحث الأمهات دائمًا عن طريقة لتحضير هذه الصلصات من المنزل، ومن أحَلْى الصلصات التي تضاف إلى الحَلْويات والكيك والبسكويت صلصة الشوكولاتة، حيث يتم إضافتها للمشروبات الساخنة والباردة. لذلك، نقدم لك أسهل وأسرع طريقة لعمل صلصة شوكولاتة غير مكلفة بمكونات بسيطة للغاية مع الكاكاو دون إضافة الشوكولاتة. صلصة لذيذة جدا ومشرقة، كَمْا هِيْ محضرة.

مكونات لعمل صلصة الشوكولاتة بالكاكاو

تستخدم صلصة الشوكولاتة فِيْ كثير من الاستخدامات لتزيين ولف الكيك والحَلْويات، كَمْا تضاف إلى المشروبات الساخنة والباردة، لذلك يجب أن تكون دائمًا فِيْ المنزل، ولأن شراء الصلصة فِيْ الخارج أصبح مكلفًا للغاية، فنحن نقدمها لك كيف لتحضير صوص الشوكولاتة بالكاكاو من المنزل لن يستغرق الأمر سوى 10 دقائق لتحضيرها، وسنبدأ بتقديم المكونات التي نحتاجها لتحضير صوص الشوكولاتة بالكاكاو، المكونات هِيْ

كوب حَلْيب دافئ.

نصف كوب سكر.

كوب زيت

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو.

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الحَلْيب.

رشة فانيليا.

طريقة عمل صلصة الشوكولاتة بالكاكاو

هناك الملايين من محبي الشوكولاتة والحَلْويات الذين يبحثون دائمًا عن وصفات وحَلْويات مضاف إليها الشوكولاتة، أسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة من المنزل فِيْ 10 دقائق، والطريقة هِيْ

أولاً نضع كوبًا من الحَلْيب فِيْ إناء، نضعه على النار حتى يسخن من تلقاء نفسه، لا تسخن الحَلْيب، فقط فاتر.

ثم نقرب الخلاط الكهربائي ونقوم بتسخين الحَلْيب و 3/4 كوب سكر.

اخفقي هذه المكونات جيدًا معًا لمدة 5 دقائق حتى يذوب السكر مع الحَلْيب.

ثم نضع الحَلْيب المجفف والفانيليا.

ثم نخفق المكونات ونخلط ونضيف الكاكاو إلى الحَلْيب.

اخفقي صلصة الشوكولاتة جيدًا حتى يذوب الكاكاو مع الحَلْيب مع الحرص على عدم وجود كتل فِيْ الصلصة.

شيئًا فشيئًا، على شكل خيط رفِيْع، يُسكب الزيت فوق خليط الحَلْيب، مع الخفق باستمرار.

ستلاحظ أن قوام الصلصة يبدأ فِيْ أن يصبح سميكًا ودسمًا.

نتوقف عن خفق صوص الشوكولاتة بعد تشكيل الصلصة.

ثم نحضر برطمان ونعقمه بالماء الساخن ثم نجفف البرطمان جيداً.

تأكد من عدم وجود ماء بداخل البرطمان، ثم اسكب صلصة الشوكولاتة بالداخل، وأغلق البرطمان بإحكام وضعه فِيْ الثلاجة.

يمكننا الاحتفاظ بالصلصة لمدة أسبوعين كحد أقصى فِيْ الثلاجة.

يتم استخدامه لتزيين الكيك والحَلْويات ويقدم جنبًا إلى جنب مع البسكويت الصحي وهنا.

صلصة شوكولاتة بالحَلْيب

يوجد أكثر من طريقة لعمل صوص الشوكولاتة وهذه الطريقة سهلة للغاية، المكونات هِيْ

كوب شوكولاتة مبشورة.

ربع كوب حَلْيب.

2 ملاعق زبدة.

رشي الفانيليا.

طريقة عمل صلصة شوكولاتة الحَلْيب

فِيْ قدر ضعي الحَلْيب والفانيليا، وضعيها على النار واتركيها تغلي.

ثم نضع الشوكولاتة المبشورة فِيْ وعاء آخر ونضيف الزبدة، وبعد أن يغلي الحَلْيب نسكبها فوق الشوكولاتة.

قلّب الشوكولاتة فِيْ الحَلْيب الساخن، وستذوب تمامًا مع الزبدة، وستحصل على قوام ناعم للصوص.

ثم تستخدم الصلصة لتزيين الكيك او تقدم مع الحَلْويات والبهجات وهنا.

صوص الشوكولاتة اللذيذ

وهناك طرق أخرى لتحضير صوص الشوكولاتة وهِيْ الشوكولاتة المكونة من مكونين فقط، والمكونات هِيْ

كوب من الشوكولاتة الداكنة المبشورة.

ربع كوب كريمة سائلة.

طريقة تحضير صلصة الشوكولاتة اللذيذة

هناك أكثر من طريقة لتحضير صوص الشوكولاتة اللذيذ، إما باستخدام الكاكاو بدلاً من الشوكولاتة أو بالشوكولاتة وبعض الإضافات، لذلك حرصنا على تقديم طريقة تحضير بأكثر من طريقة لتحضيرها فِيْ المنزل. وهذه الطريقة سهلة وسريعة وغنية بالنكهة، والطريقة هِيْ