صيام الماء لعدة أيام

أريد إبداء رأيي في صيام الماء. سنطرح أسئلة مثل ما هو صيام الماء هل صيامه آمن كيف تصوم هل هناك فوائد لصيام الماء

صيام الماء – (لا يأكل) وشرب الماء فقط لديك ماء فقط. ليس لديك أشياء مثل القهوة، الشاي، الفيتامينات، المعادن، العلكة، الملح.

لا ينصح بصيام الماء. ما لم تكن تعرف حقًا ما تفعله وتثق في أن تغذيتك كانت رائعة لسنوات، فقد لا يكون صيام الماء هو الطريقة الأفضل أو الأكثر أمانًا أو الأكثر فائدة للصيام. الماء الذي تشربه مهم جدا

لا تشرب ماء الصنبور

احصل على مرشح جيد للمياه أو اشرب مياه الينابيع المعبأة

لا تشرب الماء المقطر إذا كنت لا تتناول المعادن

أوصي بالبدء بالصيام المتقطع حيث يُسمح لك بتناول الفيتامينات والمعادن وملح البحر وما إلى ذلك، ثم التكيف تدريجيًا مع الوجبات الأقل تكرارًا حيث يمكنك الصيام لفترات أطول من الوقت.

فوائد الصيام لا تصدق (سواء بالماء أو بالفيتامينات)