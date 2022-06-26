صيام الماء لعدة أيام

أريد إبداء رأيي في صيام الماء. سنطرح أسئلة مثل ما هو صيام الماء هل صيامه آمن كيف تصوم هل هناك فوائد لصيام الماء
صيام الماء – (لا يأكل) وشرب الماء فقط لديك ماء فقط. ليس لديك أشياء مثل القهوة، الشاي، الفيتامينات، المعادن، العلكة، الملح.
لا ينصح بصيام الماء. ما لم تكن تعرف حقًا ما تفعله وتثق في أن تغذيتك كانت رائعة لسنوات، فقد لا يكون صيام الماء هو الطريقة الأفضل أو الأكثر أمانًا أو الأكثر فائدة للصيام. الماء الذي تشربه مهم جدا
- لا تشرب ماء الصنبور
- احصل على مرشح جيد للمياه أو اشرب مياه الينابيع المعبأة
- لا تشرب الماء المقطر إذا كنت لا تتناول المعادن
أوصي بالبدء بالصيام المتقطع حيث يُسمح لك بتناول الفيتامينات والمعادن وملح البحر وما إلى ذلك، ثم التكيف تدريجيًا مع الوجبات الأقل تكرارًا حيث يمكنك الصيام لفترات أطول من الوقت.
فوائد الصيام لا تصدق (سواء بالماء أو بالفيتامينات)
- زيادة عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF – يتسبب هذا البروتين في إنتاج الجسم لمزيد من خلايا الدماغ.
- تجمع مضادات الأكسدة – تبدأ في صنع المزيد من مضادات الأكسدة.
- Mitochondria the Powerhouse – يسمح لك الصوم بصنع المزيد من الميتوكوندريا.
- الالتهام الذاتي – حالة يقوم فيها الجسم بإعادة تدوير البروتينات التالفة القديمة وتنظيف الميكروبات التي لا ينبغي أن تكون موجودة.
- يصبح الجسم في حالة إصلاح
- تقليل الأنسولين
- إعادة تدوير المغذيات
- زيادة مقاومة الإجهاد (الإجهاد)
- تقليل مخاطر الإصابة بالأورام
- تقليل الالتهابات (أمراض المناعة الذاتية، الحساسية، التهاب المفاصل)