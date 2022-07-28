صيانة جدار الكعبة وتركيب المذهبات استعدادًا لتبديل الثوب الجديد

نفذت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق أعمال صيانة لجدران الكعبة المشرفة وعددها 54 حلقة لتثبيت الثوب وإعادة بنائه وفحص شامل لرخام شازروان المحيط بالكعبة المشرفة واليمنية. ركن، استعدادا لتغيير الملابس، السبت المقبل.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق سعادة المهندس سلطان بن عاطي القرشي إن هذه المهام أشرف عليها كفاءات هندسية مؤهلة مدربة للقيام بالمهام التنفيذية والإشرافية للصيانة الدورية. . العمليات وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز أثناء تنفيذ الأعمال المتعلقة بالكعبة والعناصر المتعلقة بالعمارة.

وأوضح القرشي أن الوكالة تقوم بأعمال الصيانة الدورية والتصحيحية المقرر إجراؤها أسبوعياً وشهرياً وسنوياً بالمسجد الحرام للمحافظة على جدران الكعبة المشرفة من الأملاح المتراكمة إن وجدت ولعمل التجصيص والطلاء بالطلاء. إيبوكسي شفاف وصيانة قضبان الكعبة وإصلاح شقوق الركن اليمني ومعالجة شقوق حافة شزروان بسبب حركة السيزرات أثناء رفع الكعبة المشرفة.

ثوب الكعبة الجديد

وأضاف أن أعمال الصيانة تشمل ترقيع الأرضيات داخل حجر إسماعيل والدائرة الأولى للكعبة المشرفة ودهان الجزء الخشبي لبوابة حجر إسماعيل وتنظيف الأرضيات الرخامية واستعادة مستوى أساسات حلقات تركيب الكعبة المشرفة. – كسوة واعمال الصيانة الوقائية الدورية للسطح الرخامي للكعبة المشرفة لضمان سلامة الرخام الموضوع مع سطح الكعبة بمساحة (80) مترا مربعا وعدم وجود تشققات. وتلف السطح، وعمل الجص لملء الفراغات بين رخام “ثاسوس” وهو رخام نادر ويتم استيراده خصيصاً للحرمين الشريفين بمزايا مختلفة منها انعكاس الضوء والحرارة.

ومضى يقول أثناء إغلاق سترة الكعبة يعمل موظفو الوكالة على تركيب 54 حلقة من سترة الكعبة وإجراء الصيانة اللازمة وإعادة التذهيب وإجراء فحص شامل لرخام شازروان الذي يحيط بالكعبة. . الركن اليمني والعناية بكافة العناصر المعمارية للكعبة المشرفة وفق أعلى المعايير والمواد العالمية.

وخلص القرشي إلى أن هذه الأعمال تخضع للإشراف المباشر معالي رئيس مجلس إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في حرصه على تكامل النظام الخدمي. للحجاج، وتقديم أفضل الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة العربية السعودية (2030). .