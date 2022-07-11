صيانة “نورد ستريم” تزيد التوتر فِيْ أوروبا

تبدأ أعمال الصيانة السنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلَّى ألمانيا يوم الاثنين، مع توقع توقف تدفقات الغاز لمدة 10 أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى تمديد الإغلاق بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

ينقل خط أنابيب نورد ستريم 1 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من روسيا إلَّى ألمانيا تحت بحر البلطيق. سوف تستمر الصيانة من 11 إلَّى 21 يوليو.

خفضت روسيا الشهر الماضي تدفق الغاز إلَّى 40 فِيْ المائة من السعة الإجمالية لخط الأنابيب، مستشهدة بالتأخير فِيْ إعادة المعدات التي يتم إصلاحها من قبل شركة سيمنز للطاقة الألمانية فِيْ كندا.

وقالت كندا فِيْ مطلع الأسبوع إنها ستعيد التوربينات التي تم إصلاحها لكنها قالت أيضا إنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

تخشى أوروبا من أن تمدد روسيا الصيانة المجدولة لزيادة خفض إمدادات الغاز الأوروبية، الأمر الذي سيعطل خطط تخزين كَمْيات من الغاز لفصل الشتاء وتفاقم أزمة الغاز التي أدت إلَّى إجراءات طارئة من الحكومات وفواتير عالية مؤلمة للمستهلكين.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه يتعين على البلاد مواجهة احتمال أن تعلق روسيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلَّى ما بعد فترة الصيانة المقررة.

ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مزاعم بأن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية، قائلا إن عمليات إغلاق الصيانة كانت حدثا منتظما ومن المقرر أن لا أحد “يخترع” أي إصلاحات.