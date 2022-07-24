صيحات ضد بيكيه فِيْ ملعب مباراة برشلونة وريال مدريد دعما لشاكيرا

تعرض لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه للعار على أرض الملعب من قبل الجماهِيْر، حيث أظهرت مقاطع فِيْديو للمشجعين فِيْ مباراة ودية بين برشلونة وريال مدريد، وهم يغنون “شاكيرا شاكيرا” على ملعب اليجنت فِيْ نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.

صدمت هذه الهتافات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها غير عادية فِيْ الألعاب، وظهرت الهتافات من انفصال مدافع الوسط مؤخرًا عَنّْ صديقته، ووالدة أطفاله المغنية الكولومبية شاكيرا.

خلال المؤتمر الصحفِيْ الذي أعقب المباراة، حاول زميل بيكيه، جوردي ألبا، التقليل من شأن الحادث، والتأكد من عدم تأثر المدافع الكتالوني بسلوك الجماهِيْر التي أطلقت صيحات الاستهجان عليه.

وعلق قائلاً “حسنًا، لا نعرف سبب هذه الهتافات، نعم، لقد سمعَنّْا ذلك بالفعل، وأعتقد أيضًا أن بيكيه لا يهتم كثيرًا”.

وأضاف “لقد كان يصفر ويطلق صيحات الاستهجان لفترة طويلة، لكنني لا أعتقد أنه لا يستطيع النوم بسبب ذلك”.

وكتب بعض المغردين على تويتر “يستحق بيكيه كل استهجان يتلقاها الليلة، الملعب بأكَمْله يجب أن يجعله يسمعها”.

وقال آخر “حتى تشافِيْ (مدرب برشلونة) لا يسعه إلا أن يضحك على سخرية بيكيه”.

وعلقت إحدى التغريدات “نعم، كلنا غاضبون من شاكيرا، وليس الخيانة، أنت تستحقها يا بيكيه”.

خرج برشلونة منتصرا من الكلاسيكو الودية، بعد أن سجل رافِيْنيا الهدف الوحيد فِيْ المباراة قبل نصف ساعة من مرور نصف ساعة، حتى حقق فريقه الذي يسعى للعودة إلَّى الألقاب الفوز بهدف نظيف.

وبالعودة إلَّى علاقة شاكيرا باللاعب الشهِيْر، أعلن الزوجان انفصالهما من قبل، بعد أن كشفت شاكيرا (45 عامًا) خيانة شريكها الأصغر منها بعشر سنوات.

ولا تزال أزمة حضانة الأطفال شاكيرا وبيكيه قائمة، بالنظر إلَّى إمكانية اللجوء إلَّى المحكَمْة للبت فِيْ هذا الأمر.

بعد الانفصال، اندلعت أزمة بينهما، حيث تريد شاكيرا مغادرة برشلونة، مسقط رأس بيك، والانتقال مع طفليها إلَّى ميامي بفلوريدا، الأمر الذي يرفضه بيكيه.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجمة الكولومبية اللبنانية شاكيرا سافرت بالفعل مع طفليها إلَّى كاليفورنيا لقضاء إجازة هناك، رغم معارضة والدها جيرارد بيكيه.

من ناحية أخرى، يتواجد مدافع برشلونة فِيْ ميامي فِيْ المعسكر التدريبي لفريقه.