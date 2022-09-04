صيحة جديدة لنحت الشفاه على طريقة ليدي غاغا

بغض النظر عَنّْ شعبية النجمة ليدي غاغا فِيْ عالم الغناء والموسيقى، فهِيْ أيضًا واحدة من النجوم القلائل الذين لديهم القدرة على لفت الأنظار فِيْ أي مناسبة تحضرها بفضل الأفكار المختلفة والفريدة التي تتبعها فِيْ As for ملابسها وماكياجها.

ومع ذلك، هناك بعض القواعد التي تحرص ليدي غاغا على عدم كسرها، والتي تحاول قدر الإمكان مع علامتها التجارية التجميلية التي أطلقتها مؤخرًا، Haus Labs، والتي تشتهر بمنتجاتها شديدة الصباغ. إنها تحتل مكانة فريدة ومتميزة للغاية.

لعل أبرز الأفكار التي تسعى ليدي غاغا إلَّى تنفِيْذها من خلال علامتها التجارية الجديدة هِيْ تقديم منتجات وأساليب تجميلية جديدة تتضمن مزج الألوان والصيغ والاتجاهات التي تضيف إلَّى الجمال وتعززه.

كشفت ليدي غاغا مؤخرًا عَنّْ طريقة جديدة تتبعها شخصيًا لنحت الشفاه بطريقة مميزة، تحصل من خلالها المرأة على شكل شفاه مميز، دون استخدام محدد الشفاه.

قالت ليدي غاغا إنها تتبع الخطوات التالية لتحقيق هذا المظهر بكل سهُولة، وهِيْ كالتالي

حددي الشفاه بقلم رصاص بني يخلق ظلًا يحاكي اللون الطبيعي الموجود حول الشفاه الممتلئة.

– استخدمي أحمر الشفاه بثلاثة ألوان مختلفة وهِيْ الموكا غير اللامع والكرز والوردي.

ضعي أولاً لون الموكا غير اللامع (البني الغامق) على الثلث الخارجي من الشفاه.

ضعي لمسة سريعة من لون الكرز (لون أحمر ساطع) فِيْ منتصف الشفاه.

امزجي اللونين بطبقة سريعة من اللون الوردي على الشفاه.

أبعاد الشفاه باستخدام لون أغمق من الخارج للشفاه ولون أفتح فِيْ المنتصف، مع تحريك وسط الشفاه للأمام ومطابقة ذلك مع لون ظلال قلم الرصاص، لخلق شكل شفة بارز.

– استخدمي لون ثالث لضمان تماسك الشفاه مع عدم وجود خطوط ساطعة بين اللونين الأوسط والخارجي.

استخدمي زيت الشفاه الملون لتعزيز امتلاء ولمعان الشفاه من المنتصف.

على الرغم من أن ليدي غاغا لم تستخدم محدد الشفاه المعتاد كعادتها، إلا أنها عرفت كَيْفَِيْة تنفِيْذ المظهر بطريقة مميزة للغاية، حيث قامت بنحت الشفاه وإضافة لمعان خاص، مما يسهل عليكِ تنفِيْذه. الحصول على نفس الشكل.