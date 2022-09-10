تتكون صيغة الملح المائي من صيغة المركب الأيوني، وعدد جزيئات ماء التبلور المرتبطة بوحدة الصيغة، يعد عنصر الملح من العناصر التي تدخل في الكثير من المعادلات الكيميائية والتي لا يمكن الاستغناء عنه، حيث يحتوي الملح على عدد من المركبات،تتخذ شكلًا بلوريًا يحتوي على جزيئات صغيرة من الماء، كما ويعرف الماء باسم كلوريد الصوديوم

ما هو مركب مائي

مركب الماء أو ما يسمى “هيدرات” وهي كلمة تعني أن المركب به ماء أو يمكن تزويده به، والملح مركب كيميائي يحتوي على نسبة قليلة من الماء في تركيبته، وهذا المركب هو غالبًا في شكل بلورات مع جزيء صغير من الماء مرتبط كيميائيًا بهذا المركب أو العنصر، وعندما يتم تسخين هذا المركب المكون من أيونات في الشبكة البلورية، تتبخر جزيئات الماء منه، وتؤدي هذه العملية إلى تفاعل ماص للحرارة، والتي عادة ما تؤدي إلى فقدها لشكلها البلوري، مما يؤدي إلى شكل جاف “غير مائي”، والذي يعرف باسم اللامائية.

تتكون صيغة الملح المائي من صيغة المركب الأيوني وعدد جزيئات الماء المرتبطة بوحدة الصيغة

كما ذكرنا سابقًا، يتكون الملح من عدة مركبات تتخذ شكلًا بلوريًا يحتوي على جزيئات صغيرة من الماء. وهي مكونة من الهيدرات، مما يعني أن هذا المركب يحتوي على نسبة مئوية من الماء، ويوجد بشكل كبير في مياه البحر التي يتم استخلاصها ومعالجتها حتى تصل إلى ما نراه في المنزل، والإجابة الصحيحة على هذا السؤال هي

تكوين الملح

الملح المعروف باسم “كلوريد الصوديوم” والذي له الصيغة الكيميائية كلوريد الصوديوم ويتكون من عدة مركبات وهي

كلوريد الصوديوم.

فيروسيانيد الصوديوم.

د البوتاسيوم.

صوديوم.

سيليكات الألومنيوم.

كما أنه ينتمي إلى أكبر مجموعة من الأملاح، ويوجد الملح في الطبيعة على شكل بلورات معدنية تسمى الهاليت أو الملح الصخري. علاوة على ذلك، يوجد الملح بكثرة في البحار حيث يتم استخراجه ومعالجته للوصول إلينا كما نراه كما نراه في المنازل.

يتون الملح من عدة مركبات كلوريد الصوديوم،ويوجد الملح في الطبيعة على شكل بلورات معدنية كما تتكون صيغة الملح المائي من صيغة المركب الأيوني، وعدد جزيئات ماء التبلور المرتبطة بوحدة الصيغة.