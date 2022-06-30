صيف دبي 2022.. موسم ترفِيْهِيْ استثنائي حتى 4 سبتمبر

تنطلق النسخة الخامسة والعشرون من “مفاجآت صيف دبي 2022” غدًا الجمعة، بمناسبة موسم جديد من العروض والتخفِيْضات.

بالإضافة إلَّى الجوائز والأنشطة الترفِيْهِيْة الخاصة التي ستستمر حتى 4 سبتمبر.

اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي

تحتفل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لهذا الحدث السنوي، هذا العام باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، حيث سيتم إطلاق العديد من التجارب والفعاليات والعروض الجديدة حتى يتمكن جميع سكان دبي وزوارها من الاستمتاع بقضاء أمتع الأوقات. الوقت فِيْ المدينة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفِيْذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة “ستنطلق غداً الجمعة دورة استثنائية من مفاجآت صيف دبي احتفالاً بيوبيلها الفضي، مما يعكس الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة فِيْ تعزيز مكانة دبي باعتبارها وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، مما سيوفر المزيد من التجارب المميزة والفعاليات الترفِيْهِيْة المثيرة إلَّى جانب العروض الترويجية التي تساهم فِيْ إثراء تجربة التسوق فِيْ المولات والمتاجر “.

وأضاف “إن تعاوننا مع شركائنا سيمكننا من دعم وتطوير قطاع التجزئة وضمان ازدهاره المستمر، فضلاً عَنّْ توفِيْر الأفضل لضيوفنا وتمكينهم من قضاء أمتع الأوقات فِيْ العديد من الوجهات، خاصة مع دبي. إمكانات سياحية ضخمة قادرة على تقديم العديد من التجارب الفريدة التي تلبي مختلف الأذواق وتناسب جميع الفئات العمرية “.

مع بداية دورة مفاجآت صيف دبي لهذا العام، سيجري البيع لمدة 25 ساعة فِيْ 1 و 2 يوليو بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، حيث يمكن للمقيمين فِيْ دبي وزوارها التوجه إلَّى مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر الشندغة للاستفادة من عروض وخصومات ضخمة تبدأ من 25٪ إلَّى 90٪.

عروض مذهلة لأكثر من 800 علامة تجارية

تقدم مفاجآت صيف دبي عروض مذهلة عبر أكثر من 800 علامة تجارية فِيْ 3500 متجر حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من خصومات تتراوح من 25٪ إلَّى 75٪ على منتجات العلامات التجارية المحلية والعالمية المفضلة على مدى 66 يومًا.

كَمْا ستطلق غدا وبعد غد “صفقات فندقية على مدار 24 ساعة” كجزء من الأحداث المفاجئة، حيث يمكن الحصول على باقات ومزايا رائعة تشمل 19 فندقًا فِيْ دبي.

ومع كل يوم جديد من 3 إلَّى 27 يوليو، سيتعرف المتسوقون على مفاجأة جديدة تمامًا من “مفاجآت صيف دبي” احتفالًا باليوبيل الفضي، حيث سيشهد كل يوم الإعلان عَنّْ 25 عرضًا جديدًا من الساعة 10 صباحًا حتى نفاد المخزون. على جميع فئات المنتجات فِيْ الماركات المشهُورة فِيْ مجالات الرياضة والموضة والجمال والمنزل والاكسسوارات.

كَمْا تتضمن فعاليات “مفاجآت صيف دبي” لهذا العام العديد من العروض والفرص للفوز بجوائز قيمة مثل السيارات، بالإضافة إلَّى العديد من الفعاليات والأنشطة الموسيقية والترفِيْهِيْة، “عالم مدهش” فِيْ مركز دبي التجاري العالمي، عروض المطاعم وغيرها من الأنشطة الخاصة. والأحداث.

تحظى “مفاجآت صيف دبي” بدعم الراعي الرئيسي، بطاقة “ماستر كارد راك بنك”، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم مجموعة الفطيم، “دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا”، “السيف”، الزرعوني. مجموعة “ميركاتو”، مجموعة عبد الواحد الرستماني، “بلوواترز” و “مفاجآت صيف دبي”. بوكس بارك، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، اينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم، مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة، نخيل مول، ابن بطوطة مول، ذا بوينت ودراجون مارت 2، “ذا بيتش” و “ذا أوتلت فِيْليدج”.