يواصل نادي النصر، بحسب آخر المعاينات الصحفِيْة التي وردت اليوم الأحد، الدخول فِيْ مفاوضات رسمية مع مختلف نجوم كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، فِيْ صيف 2022.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | وتضم جريدة الاتحاد “المناوب” فهد المولد. حدث ذلك فِيْ صيف عام 2022

ويحظى الفريق الكروي الأول لنادي النصر بدعم خاص من الرمز صاحب السمو الأمير خالد بن فهد الذي ساهم برفقة الرئيس مصالي المعمر فِيْ تعيين المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

صيف حار عام 2022 … اسم “عالمي” يقترب من النصر!

وأشار موقع “توتوميركاتويب” الإيطالي، منذ فترة، إلَّى أن النصر يستهدف الاستيلاء على خدمات النجم الصربي آدم لاجيتش صيف 2022، خاصة بعد أن أصبح اللاعب البالغ من العمر 30 عاما لاعبا حرا.

أنهى ليجيتش، المعروف بقدراته المذهلة فِيْ منصب صانع الألعاب، عقده مع بشيكتاش التركي فِيْ صيف عام 2022.

وأشار الموقع إلَّى أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا هُو الذي طلب انضمام ليايتش إلَّى النصر، حيث سبق له أن أشرف على تدريبه فِيْ روما بإيطاليا، حيث شارك فِيْ 74 مباراة، وسجل 15 هدفًا بنجاح.

يشار إلَّى أن آدم ليجيتش ارتدى فِيْ مسيرته الكروية الطويلة قمصان الأندية الأوروبية الرئيسية مثل روما وتورينو وإنتر وفِيْورنتينا من إيطاليا إلَّى جانب بشيكتاش التركية وبارتيزان بلغراد الصربية.

حقق النصر فِيْ صيف 2022، فِيْ الوقت الحالي، إدراج 3 أسماء عالمية فِيْ صفوف فريق كرة القدم الأول، وهم الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والبرازيلي لويس جوستافو، والإيفواري جيسلان كونان.