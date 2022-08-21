صيف ساخن.. هل ينضم دينايير إلَّى النصر فِيْ 2022

يتساءل عشاق رياضة الشارع السعودي، ظهر اليوم الأحد، عَنّْ إمكانية انضمام النجم البلجيكي جيسون ديناير إلَّى صفوف فريق النصر الأول لنادي النصر صيف عام 2022.

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وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بإضافة 4 لاعبين فِيْ صيف 2022، البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، وعبد الرحمن غريب.

صيف حار .. هل تنضم ديناير إلَّى النصر عام 2022

النصر بناء على طلب المدرب الفرنسي رودي جارسيا يحلل إدراج مدافع “أجنبي” فِيْ صفوف فريق كرة القدم الأول، صيف 2022، بعد التخلص من خدمات الأرجنتيني فونيس. موري الذي أتم توقيعه مع المكسيكي كروز أزول.

وأشار الإعلامي طارق سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن النصر لا يزال حتى الآن بعيدًا عَنّْ ضم جيسون ديناير إلَّى صفوفه فِيْ صيف 2022، بسبب رغبة البلجيكي فِيْ ذلك. أكَمْل مسيرته الكروية فِيْ أوروبا.

وأكد أن النصر توصل إلَّى اتفاق مع ديناير، لكن المفاوضات تعثرت بين الطرفِيْن، بسبب رغبة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا فِيْ البقاء فِيْ نادٍ أوروبي قبل مونديال قطر 2022، حيث يخشى أن يفقد مكانه فِيْ البطولة. القائمة.من بلجيكا.

يظل المدافع، الذي تبلغ قيمته السوقية 14 مليون يورو، وفقًا لسوق الانتقالات، لاعبًا حرًا بعد إنهاء علاقته فِيْ يوليو 2022 مع أولمبيك ليون.