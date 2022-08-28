صيف 2022.. عروض إنجليزية لـ”خطف ماثيوس بيريرا من الهلال”

لا يزال موقف النجم البرازيلي ماثيوز بيريرا غامضا فِيْما يتعلق بإمكانية مغادرة صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، فِيْ صيف 2022، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة التي وردت عصر اليوم الأحد، والتي أشارت إلَّى وصول اللغة الإنجليزية الرسمية. عروض.

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لم يعد النجم البرازيلي ماثيوز بيريرا يرغب فِيْ البقاء ضمن فريق الهلال لكرة القدم الأول، على الرغم من وصوله صيف 2022 من وست بروميتش ألبيون، بحوالي 90 مليون ريال سعودي.

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وعبر البرازيلي ماثيوز بيريرا عَنّْ استيائه من انتقادات جماهِيْر الرياضة السعودية، حيث أكد الأحد أنه لم يعد يستمع لآرائهم، موضحًا أنه يدعم نفسه، ولا يتوقع هذا الأمر من جماهِيْر الهلال.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلاً عَنّْ “ذا صن”، إلَّى أن ماثيوز بيريرا قد ينتقل قبل نهاية صيف 2022، إلَّى أحد الناديين، إما ليستر سيتي أو إيفرتون، الذي يلعب فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز. الدوري.

وأوضح أن رغبة البرازيلي ماثيوز بيريرا هِيْ العودة إلَّى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تجربة فاشلة مع الهلال.

يعاني كل من ليستر سيتي وإيفرتون فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن لم يحقق كل منهما أي فوز فِيْ أول 4 مباريات، لذا احتل الفريقان المركزين التاسع عشر والثامن عشر على التوالي، مما يعَنّْي أن هناك حاجة ماسة لذلك. أحضر ماثيوز بيريرا.