ضارة “حرب أوكرانيا” نافعة للجزائر.. 7 اكتشافات نفطية ضخمة

اكتشافات وعقود ضخمة قامت بها الجزائر منذ بداية الأزمة الأوكرانية، لتكون إحدى أوراقها الفائزة لتعزيز نفوذها فِيْ مجال الطاقة عالمياً.

بدأت الأوراق “المستخرجة من تحت الصحراء” الجزائر فِيْ الكشف بالتوازي مع تداعيات الأزمة الأوكرانية و “معضلة الطاقة” التي فرضتها على أوروبا، وهِيْ السوق الأولى للنفط الجزائري، وتضمن لها 11٪ من احتياجاتها من الطاقة. وسط توقعات بارتفاعها إلَّى نحو 20٪.

هذه هِيْ التوقعات الرسمية التي بُنيت على مؤشرين، أولهما استمرار وتيرة التنقيب عَنّْ النفط فِيْ الجزائر بهذا التسارع، والثاني استمرار “صراع الغاز” بين أوروبا وروسيا، والذي أشعل فتيله. أسعار الغاز عالميا، وجعل الغاز الجزائري “يبحث عَنّْه بأي ثمن من قبل الأوروبيين” حسب التقارير. الإعلام الجزائري والأوروبي.

تستعرض “العرب اليوم نيوز” فِيْ هذا التقرير الاكتشافات النفطية السبع التي حققتها الجزائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، والتي تزامنت مع الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا، و “ندرة الطاقة” التي فرضتها على أوروبا، مما جعلها تتنقل عبر البلاد. قارات مختلفة لتعويض الإمدادات الروسية.

الاكتشافات السبعة

بالتوازي مع تداعيات الحرب الأوكرانية، سارعت الجزائر من وتيرة التنقيب عَنّْ النفط والغاز، مما رفع آمال الجزائر والأوروبيين فِيْ أن يكون النفط “منقذًا لاقتصاديات الجميع”، وهِيْ اكتشافات ضخمة لم تحققها الجزائر. قبل 15 عاما.

أعلنت شركة النفط الحكومية سوناطراك الجزائرية، عَنّْ الاكتشافات النفطية الأخيرة، بما فِيْ ذلك “جهدين محليين” غازيين وواحد بترول، بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية.

تم اكتشاف الغاز المكثف فِيْ “خزانين” من الطبقة الديفونية، وذلك بعد التنقيب الذي قامت به سوناطراك فِيْ بئر استكشافِيْ فِيْ “عين عكر” جنوب غرب – 1 فِيْ منطقة أبحاث عين امناس 2 فِيْ حوض اليزي.

وبلغت معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300 ألف متر مكعب من الغاز و 26 م 3 / يوم من المكثفات من الخزان الأول و 213 ألف م 3 / يوم من الغاز و 17 م 3 / يوم من المكثفات من الخزان الثاني.

الاكتشاف الثاني تم بواسطة سوناطراك وشريكتها إيني، بعد حفر بئر الاستكشاف غارد أولاد جمعة غرب 1 (RODW-1) فِيْ منطقة الأبحاث “سيف فاطمة 2” الواقعة فِيْ المنطقة الشمالية من حوض بركين.

كشفت بئر غارد أولاد جمعة غرب 1، والتي تعتبر الثالثة فِيْ حملة الحفر الاستكشافِيْة الحالية فِيْ المنطقة المذكورة، عَنّْ اكتشاف النفط الخام فِيْ الحجر الرملي فِيْ خزان (تاجي) فِيْ التكوين الترياسي.

خلال اختبار الإنتاج، أنتجت البئر 1300 برميل / يوم من النفط و 51000 متر مكعب / يوم من الغاز المصاحب.

وأشارت سوناتراك إلَّى أنه سيتم الاهتمام بهذين الاكتشافِيْن من خلال تطوير “المسار السريع”، نظرًا لقربهما من المرافق الحالية لأوهانات وأولاد جمعة.

كَمْا سجلت سوناطراك نتيجة إيجابية ثالثة أثناء حفر بئر الترسيم Tamzaya-3 (TAMZ-3) فِيْ موقع أبحاث تاغيت فِيْ حوض بشار، حيث تم الحصول على إنتاج كبير من الغاز أثناء اختبار تكوين Sijina ( الطبقة الديفونية السفلى) طبقة الخزان.

واختتمت بالإشارة إلَّى أن “هذه النتيجة تؤكد وجود إمكانات كبيرة للغاز فِيْ هذا الخزان غير المختبَر سابقاً فِيْ منطقة تعتبر محيطًا ناشئًا”.

أكبر اكتشاف للغاز

أكبر اكتشاف للغاز كشفت عَنّْه الجزائر مطلع يوليو الماضي كان فِيْ حقل حاسي الرمل جنوبي البلاد. وأعلنت سوناتراك أن التقييم الأولي أظهر وجود ما بين 100 و 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف، وهُو أكبر تقدير للاحتياطيات الجزائرية منذ عقدين.

كَمْا حققت سوناطراك 3 اكتشافات نفطية أخرى منذ بداية العام الحالي، وتقع فِيْ منطقة “زملة العربي” الواقعة فِيْ “حوض بركين” جنوب شرق البلاد، بتقديرات أولية تصل إلَّى 140 مليون برميل نفط. بالتعاون مع شركة “إيني” الإيطالية. تم إنتاج البئر خلال مرحلة الاختبار الأولية وهِيْ 7000 برميل من النفط يوميًا، و 140 ألف متر مكعب من الغاز المصاحب يوميًا، وفقًا لبيانات الشركة الحكومية.

بالإضافة إلَّى اكتشاف “بئر تاسيم” فِيْ منطقة حاسي مسعود، باحتياطي نفطي يقدر بـ 415 مليون برميل، مما يرفع إجمالي احتياطي الخام فِيْ الحقل إلَّى 961 مليون برميل نفط.

وأوضحت الاختبارات – بحسب بيان لسوناطراك – أن البئر الجديد أنتج 5،094 ألف برميل يوميًا من النفط، و 186 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي.

أما الاكتشاف الثالث فكان فِيْ منطقة “العبد” بولاية البيض (جنوب)، فِيْ بئر “أولاد سيدي الشيخ”، بمعدل تدفق بلغ 925 برميل نفط يومياً، و 6،456 متراً مكعباً. فِيْ اليوم من الغاز.

وتسعى سوناطراك إلَّى ما يصفه خبراء الطاقة بـ “الإنتاج العاجل”، والمتوقع أن يصل إلَّى 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز اعتبارا من نوفمبر 2022، وسط توقعات بارتفاع إنتاج الجزائر من الغاز بنهاية العام الجاري إلَّى نحو 60 مليار متر. . مكعب.

تقدر احتياطيات الجزائر من الغاز الطبيعي بنحو 2.3 تريليون متر مكعب، فِيْ حين يبلغ حجم استهلاكها الداخلي نحو 45.8 مليار متر مكعب، وتقدر صادراتها من الغاز إلَّى أوروبا بنحو 34.1 مليار متر مكعب، فِيْما ترتبط الجزائر بإفريقيا بصادرات تصل إلَّى 4.8 مليار متر مكعب.