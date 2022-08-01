ضباب كثيف يغطي سماء أبها مع هطول الأمطار

غطت سماء أبها ضباب كثيف، اليوم الاثنين، مع هطول أمطار غزيرة ومعتدلة.

ضباب كثيف يغطي سماء المدينة # ابها مع هطول أمطار متوسطة وغزيرة في المدينة، عن طريقتضمين التغريدة

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– السعودية (Arabiya_KSA) 1 أغسطس 2022

وبحسب العربية، كانت حركة الري على طرق مدينة أبها منتظمة، رغم هطول الأمطار.

مطر عسير

وسقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، بما في ذلك محافظات طريب وسراة عبيدة ومراكز الخانقة والفيض والفرشة وشاني، ثم تدفقت الأودية والشعاب المرجانية.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكرار طقس ممطر خلال الفترة المقبلة بسبب التغيرات المناخية والظواهر الجوية الشديدة والمتطرفة التي تؤثر على المنطقة والعالم.