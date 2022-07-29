ضبط تردد قناة السَعُودِيْة الرياضية 2 الناقلة لمباريات كاس العرب للشباب

تردد القناة السَعُودِيْة الرياضية 2 التي تبث مباريات كأس الشباب اليوم، تتصدر القناة السَعُودِيْة أهم الاهتمامات فِيْ الوطن العربي، وخاصة من يتابع الكرة السَعُودِيْة. حققت القناة الرياضية السَعُودِيْة ملايين المشاهدات فِيْ الأشهر الأخيرة. نظرًا لعرضها للعديد من التجارب المختلفة، حيث تبث غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، حيث حصلت على حقوق بث دوري أبطال آسيا، وكأس السوبر الإيطالي، وكأس السوبر الإيطالي فِيْ إسبانيا، بالإضافة إلى توفِيْرها. تقرير قوي للدوريات العربية ودوريات أوروبية قوية، ويقدم لكَمْ موقع ثقافني تردد القناة فِيْ السطور التالية.

تردد القناة السَعُودِيْة الرياضية 2 التي تبث مباريات كأس الشباب اليوم.

ومن المقرر أن تُذاع بطولة كأس العرب للشباب على القناة الرياضية السَعُودِيْة التي تقام فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، وستضم البطولة 18 فريقًا مقسمة إلى ست مجموعات. القنوات، وسيتم بث المباريات عبر جميع القنوات الرياضية العربية وعبر اتحاد إذاعات الدول العربية، حيث من المتوقع أن يتم بثها من قبل ستة وعشرين عربيًا بدعم من هِيْئة الإذاعة والتلفزيون السَعُودِيْة.

تردد قناة السَعُودِيْة الرياضية KSA Sports

تبث القناة السَعُودِيْة الرياضية مسابقات البطولة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات من خلال الترددات التالية.

تردد قنوات SSC على النايل سات

التردد 12523

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

عرب سات

تردد 10834

الاستقطاب العمودي

معدل ترميز 27500

وتأتي مصر فِيْ المجموعة الرابعة التي تضم عمان والصومال، وتعادل المنتخب المصري فِيْ الدور الأول أمام عمان بهدف واحد لنفسه، قبل أن يتغلب على الصومال 2-0 الليلة الماضية ليصل إلى ربع نهائي البطولة.