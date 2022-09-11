ضبط تردد قناة سبيستون الجديد 2022 “نايل سات وعرب سات” لمتابعة أجمل الأفلام الكرتونية بجودة HD ،تعتبر من أكثر قنوات الأطفال متابعة ونسب مشاهدة عالية حول العالم وذلك بسبب البرامج والمحتوى المفيد التي تقدمه لفئة الأطفال وعرضها لعدد من الأفلام الكرتونية التي تلفت انتباه الأطفال وتثير التشويق لديهم ،كما ويمكن تنزيل القناة بسهولة على كافة أجهزة الاستقبال.

قناة سبيستون الجديد 2022

بعد إعلان تغيير تردد قناة Spacetoon من قبل إدارة القناة، بدأ الكثيرون فِيْ البحث عن قناة SpaceNun من القنوات التلفزيونية المفتوحة للأطفال. أجيال عديدة من تاريخ إنشائها وحتى يومنا هذا تتابع كل ما تعرضه، والقناة كانت متوفرة فِيْ كثير من الدول العربية منها (دمشق، دبي، سوريا وطبعا مصر)، ودائما من بداياتها حتى اليوم، كانت القناة مهتمة جدًا بتقديم نوع ما بين الأفلام والمسلسلات. وأغاني الأطفال ذات الطابع الأخلاقي والديني التي يتم تربيتها عند الأطفال بطريقة تتناسب مع تفكيرهم وسنهم فِيْ مراحَلْهم المختلفة.

تردد قناة سبيس تون الجديد 2022

أرادت القناة توفِيْر أفضل طريقة لمشاهدتها وأرادت أيضًا توفِيْر ترددها عبر الأقمار الصناعية مجانًا تمامًا، دون الحاجة إلى دفع اشتراكات شهرية أو مبالغ إضافِيْة، وجاء تردد Spacetoon على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي سبت النيل تردد القناة 11785 الاستقطاب عمودي عامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة سبيس تون الجديد على عرب سات

القمر الصناعي السبت العربي تردد القناة 12341 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

كواكب من قناة سبيس تون الشهيرة

بعد تغيير تردد قناة سبيس تون أصبحت متاحة من فترة متابعة سبيس تون مباشرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت:

كوكب أبجد وشعاره كوكب الأرقام والحروف.

أفلام الكوكب وشعارها كوكب من كل الألوان.

كوكب العمل وشعاره كوكب العاطفة والغموض.

كوكب بون بون وشعاره هُو كوكب الأبطال العظماء.

تاريخ الكوكب وشعاره كوكب قديم.

كوكب الرياضة، وشعاره كوكب التحدي والقوة.

بلانيت إميرالد شعار كوكب للبنات فقط.

علم الكوكب، وشعاره كوكب الاكتشاف والمعرفة.

كوكب الكوميديا ​​شعار كوكب الضحك.

شعار Planet Adventures كوكب الخيال والتشويق.

Spacetoon قناة عربية مفتوحة متخصصة فِيْ أفلام الكرتون والرسوم المتحركة والفقرات للأطفال، وتعتبر قناة سبيستون من أشهر ثلاث قنوات متخصصة فِيْ محتوى الرسوم المتحركة والرسوم المتحركة للأطفال فِيْ العالم العربي بعد Artins و Disney Arabia، وأول قناة عربية مفتوحة مخصصة للأطفال.

ضبط تردد قناة سبيستون الجديد 2022 “نايل سات وعرب سات” لمتابعة أجمل الأفلام الكرتونية بجودة HD كذلك توفيرها على الأقمار الصناعية المختلفة وسهولة تنزيل القناة كما وساعدت القناة على نشر التردد الجديد للقناة بسبب نسبة المتابعة العالية للقناة.