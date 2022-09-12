ضبط تردد قناة مصر ام الدنيا 2022 الجديد “التردد الجديد” إستقبال إشارة القناة على النايل سات ،تعتبر أحد أهم وأحدث القنوات التي أصدرتها دولة مصر في الاوقات الأخيرة والتي عملت على تحديث ترددها الخاص بسبب ارتفاع نسب المشهاهدة والمتابعة من كافة بلاد الوطن العربية ،كما أوضح المسؤولين في القناة عن تغير التردد سيكون رسمياً في يوم الإثنين ال12 من سبتمبر الجاري لعام 2022م.
تردد قناة مصر أم الدنيا
فِيْ إطار متابعة تردد قناة مصر أم الدنيا، تعتبر القناة من أفضل القنوات فِيْ المشهد المصري لعام 2022، حيث تقدم محتوى مميزًا والعديد من البرامج المهمة للشعب المصري، وتبث العديد من المسلسلات المصرية. والأفلام، بالإضافة إلى تقديم البرامج المتنوعة التي تهم الجمهُور العام للقناة، والبرامج الإخبارية على شاشتها، وبدلاً من ذلك قاموا ببث مسلسلات تركية ومحتويات مختلفة من دول أخرى على شاشتهم.
تعديل تردد قناة أم الدنيا مصر
تمت ترقية تردد قناة مصر أم الدنيا عبر القمر الصناعي نايل سات، بحيث تبث القناة مشاهديها بجودة أفضل ودقة عالية فِيْ التصوير والصوت، ليتمكن المشاهد من الاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة أثناء متابعته للقناة على مدار اليوم. ونظراً للمشاهدة الرائعة والمتميزة للقناة بين الجماهِيْر، يمكن ضبط التردد الجديد من خلال أجهزة الاستقبال من خلال الآتي
|تردد قناة مصر أم الدنيا
|12562
|معدل الترميز
|27500
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|عامل تصحيح الخطأ
|5/6
تبث القناة محتوياتها بجودة SD عبر القمر الصناعي نايل سات، كَمْا تقدم العديد من البرامج الترفِيْهِيْة للمشاهدين، وكذلك البرامج التي تهم المرأة والمجتمع، وبرامج الطبخ، وكذلك البرامج الدينية الهامة التي تهتم بكشف مواضيع الفقه والدين، وتهتم القناة بالترحيب بالفنانين والشخصيات البارزة فِيْ برامجها التليفزيونية، والتحدث عن مستجداتهم فِيْ البانوراما الفنية وآخر الأعمال الفنية والدرامية التي سيعملون فِيْ الفترة المقبلة.
قناة مصر ام الدنيا 2022
كَمْا تستعرض القناة الأخبار المهمة فِيْ الدولة والحكومة، وتعرض الإصلاحات الاقتصادية الجديدة والبناء والتجمعات العمرانية التي تقوم بها الدولة والوزارات المختلفة، ومستوى الإنجازات والتطورات التي قدمتها الحكومة المصرية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهُورية مصر العربية.
تستقطب قناة مصر أم الدنيا اهتمام مجموعة واسعة من محبي الدراما المصرية والتركية والهندية فِيْ جمهُورية مصر العربية ودول الوطن العربي. فرصة للمشاهدة بجودة عالية ودقة فِيْ البث والبث.
ضبط تردد قناة مصر ام الدنيا 2022 الجديد “التردد الجديد” إستقبال إشارة القناة على النايل سات كما وتقدم القناة عدد من البرامج الفنية والرياضية والاخبار الخاصة بالتطور الكبير التي تشهده البلاد وعن الإنجازات المتزايدة التي يقدمها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات.