ضبط عمالة تغش مضخات المياه بتغيير بلد المنشأ في الرياض

ألقت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة القبض على عدد من المغتربين الصينيين الذين خدعوا مضخات المياه من خلال تغيير هوية بلد الصنع، حيث تم ضبط 40 ألف منتج مغشوش داخل مستودع تديره عمالة صينية، بأحد مواقع التخزين بالجنوب. من الرياض.

فيديو | يغش الصينيون مضخات المياه عن طريق تغيير هوية بلد التصنيع.

التجارة تضبط 40 ألف منتج مغشوشة داخل مستودع يديره عمال صينيون #الإخبارية pic.twitter.com/TrAx8yAukw

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 23 أغسطس 2022

المراقبة والتحقيق

وقال محمد الشهري، المشرف الميداني لفريق الوزارة للحملات الأمنية المشتركة، لـ “الإخبارية”، إن الموقع تمت مراقبته والتحقيق فيه واقتحامه.

استيراد ومعالجة

وأضاف أن عمالاً صينيين كانوا يستوردون مضخات مياه صينية، وقاموا بإزالة الملصق الحديدي من بلد المنشأ (الصين) ووضعوا عليه ملصق (صنع في إيطاليا).