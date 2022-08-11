ضبط مندوب نقَل الأدوية بسيارته الخاصة لمستودع مخالف بـ خميس مشيط

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن توقيف مندوب كان يستخدم سيارته الشخصية لنقل الأدوية بخميس مشيط.

وقال في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر “أوقفت إدارة الغذاء والدواء من خلال جولاتها التفقدية بخميس مشيط، مندوبًا كان يستخدم سيارته الخاصة لنقل الأدوية إلى مستودع غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما يتعلق بهم “.

عقوبة نقل المنتجات في المركبات غير المتخصصة

و قبل؛ استعرضت هيئة الغذاء والدواء أبرز مخالفات نظامها من قبل المؤسسات التي تبيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المفروضة عليها.

وأوضح أن جرمي نقل هذه المستحضرات في عربة غير مخصصة لنقلها والبدء في تصنيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية وبيعها قبل تسجيلها لدى الهيئة بغرامة قدرها 50 ألف ريال لكل منهما.

وأضاف أن مخالفي هو إغفال المؤسسة إنشاء نظام إلكتروني متكامل مع نظام المراقبة الإلكترونية المعتمد من الهيئة، والإعلان أو عقد المؤتمرات العلمية التي تستهدف المهنيين على منتج صيدلاني أو عشبي يسمح النظام بالاستغناء عنه دون موافقة. الهيئة والغرامة 30 الف ريال لكل منهما.