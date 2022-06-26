ضبط منشأة أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالميناء الجاف بالرياض منشأة غذائية أخفت مكوناتها الأصلية لمنتج غذائي تضمن لحوم ودواجن مستوردة من بين مكوناته، وذلك بوضع ملصق إضافي.

وقالت الهيئة في بيان “من خلال قياسات المخاطر بالتخليص المركزي للشحنات الواردة، تم الكشف عن شحنة واحدة لم تتجاوز معايير التخليص المبنية على المخاطر، واتضح من مكوناتها أن هناك لحوم وعظام أبقار ودواجن، استيرادها ممنوع “.

رفض الفصل

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنه تم رفض إرسالية المنتجات الغذائية التي يبلغ وزنها (19) طناً، كما تم تعليق إجراءات معاقبة المنشأة التي توزع أو تعلن عن مواد غذائية أو أي من مشتقاتها التي تحتوي على منتجات. ممنوع، ممنوع أو المواد الملوثة أو المحظورة دولياً أو محلياً أو التي صدر حظر عليها وفقاً لقانون الغذاء ولائحته التنفيذية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار المركزي للمنتجات الخاضعة لإشراف الهيئة يستند إلى معايير فنية لدراسة المخاطر والشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في مرحلة الإرسال.

الآلية المحدثة للتخليص المركزي تدعم مبدأ تحقيق التميز ورفع مستوى الأداء الحكومي لإطلاق هذه المنتجات. كما يهدف إلى تقليص فترة التخليص بالتعاون مع مصلحة الزكاة والمكوس والجمارك لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية. الأهداف من خلال تسهيل التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، وتقليل الأعمال الورقية وتسريع عملية اتخاذ القرار، من خلال التواجد على مدار 24 ساعة في نقاط البيع (بما في ذلك أيام العطل)، وتوحيد إجراءاتها من أجل تقليل وقت تخليص الشحنة.