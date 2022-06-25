ضبط منشأة أخفت المكونات الأصلية لمنتج يحتوي لحومًا ودواجن محظور استيرادها

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بميناء الرياض الجاف منشأة غذائية أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي كان من بين مكوناته لحوم ودواجن ممنوع استيرادها، وذلك بوضع ملصق إضافي.

وأوضحت الهيئة أنه من خلال قياسات المخاطر عن طريق الإصدار المركزي للشحنات الواردة، تم الكشف عن شحنة لا تتجاوز معايير التخليص المبنية على المخاطر، والتي يحظر استيراد الأبقار والطيور بسببها.

رفض الشحن

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنه تم رفض إرسالية المنتجات الغذائية التي تزن (19) طناً، وتم البدء في إجراءات معاقبة التداول أو الإعلان من قبل المؤسسة الغذائية أو أي من مشتقاتها التي تحتوي على مواد محظورة أو محظورة. أو الانتهاء من المنتجات الملوثة أو المحظورة دولياً أو محلياً أو صدور حظر تداول عليها وفقاً لقانون الغذاء ولائحته التنفيذية.

مركز واضح

وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار المركزي للمنتجات الخاضعة لإشراف الهيئة يستند إلى معايير فنية لدراسة المخاطر والشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في مرحلة الإرسال. الآلية المحدثة للتخليص المركزي تدعم مبدأ تحقيق التميز ورفع مستوى الأداء الحكومي لإطلاق هذه المنتجات. كما تهدف إلى تقليص فترة التخليص بالتعاون مع مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك لتحقيق أحد أهم الأهداف الإستراتيجية من خلال تسهيل التجارة وتحقيق رضا العملاء وتقليل الأعمال الورقية وتسريع اتخاذ القرار، من خلال التواجد في نقاط البيع. 24 ساعة في اليوم (حتى في أيام العطلات والأعياد)، وتوحيد إجراءاتها من أجل تقليل أوقات إرسال الشحنة.