ضبط منشأة لتلاعبها بتواريخ صلاحية وبيانات منتجات تجميلية بجدة

ضبطت هيئة الغذاء والدواء أكثر من 3000 عبوة من مستحضرات التجميل المخالفة، مخزنة في منشأة بجدة، في إطار جهودها لمراقبة وتفتيش المنشآت الخاضعة لإشرافها.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إنها تلقت بلاغاً عن منشأة تبيع وتخزن منتجات التجميل ببيانات تحدد المنتجات المخالفة وتتلاعب بتواريخ انتهاء صلاحية المنتج.

تشكيل لجنة تحقيق.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بمشاركة مفتشين من وزارة التجارة لحجز ومصادرة الحاويات المخالفة والعمل على تعقب مصادرها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المنشأة المخالفة وفقا لقانون الأدوية والتجارة. . قانون المنشآت والمنتجات العشبية ولائحته التنفيذية.

وحثت الهيئة المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافهم عند تحذيرهم، على الرقم الموحد (19999).