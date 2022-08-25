ضبط مواطن نقل 10 يمنين مخالفين لنظام أمن الحدود بـ جازان

ألقت القوة الخاصة بأمن الطرق بمحافظة دماد بمنطقة جازان القبض على مواطن لقيامه بنقله بسيارته (10) مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

انتهاك نظام أمن الحدود

وأكد الناطق الإعلامي للقوات الخاصة للسلامة المرورية، أن من سهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو الخدمة. بأي حال من الأحوال يتعرض لعقوبات تصل إلى (15) سنة في السجن وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والمنزل المستخدم كملاذ، بالإضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة من الجرائم الرئيسية التي تستدعي القبض والانتهاك للشرف والأمانة، وحث على الإبلاغ عن المخالفين لقواعد الإقامة والعمل وأمن الحدود برقم (911) في مناطق مكة المكرمة. والرياض و (999) و (996) في باقي مناطق المملكة.