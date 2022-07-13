ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ألقت القوات الخاصة بالأمن البيئي القبض على (13) مخالفاً للنظام البيئي، و (11) مواطناً ومقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (192) إبل نافقة، و (200) شاة، في أماكن يمنع فيها الرعي في مختلف المناطق. المملكة.

تنفيذ الإجراءات القانونية

وأوضحت القوات الخاصة لأمن البيئة أنه تم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن عقوبة مخالفة رعي الإبل هي غرامة تصل إلى (500) ريال لكل لوح، وغرامة مخالفة رعي الأغنام (200) ريال لكل لوح. رأس.

وحث القوات الخاصة لأمن البيئة على الإبلاغ عن أي حالة تشكل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية للرقم (911) في منطقتي مكة والرياض و (999) و (996) في باقي دول العالم. . .