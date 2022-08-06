ضبط 14509 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملات الميدانية المشتركة لرصد وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي نفذت في جميع مناطق المملكة، للفترة ما بين 29/12/1444 هـ الموافق 28/7/2022 م. حتى 5/1/1444 هـ الموافق 3/8/2022 م أسفرت عن النتائج التالية

نتائج الحملات الأمنية المشتركة على أرض الواقع

أولاً بلغ إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم في حملات ميدانية أمنية مشتركة في جميع مناطق المملكة (14.509) مخالفاً منهم (8.581) مخالفاً لنظام الإقامة، و (4337) مخالفاً على نظام أمن الحدود، و (1591) مخالفاً للنظام. نظام العمل. ومن بين الذين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة (420)، كان (43٪) منهم يمنيين، و (48٪) إثيوبيين، و (9٪) من دول أخرى. جنسيات، واعتقال (22) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود خارج المملكة بشكل غير نظامي. ثالثاً ضبط (12) متورطاً في نقل وإقامة وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، رابعاً بلغ مجموع من تجري عليهم إجراءات تطبيق الأنظمة (54739) مخالفاً. بما في ذلك (51.658) رجلاً و (3.081) امرأة خامساً تمت إحالة (42592) مذنبًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وتم إحالة (3509) مخالفين لإكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل (11337) مخالفًا.

عقوبة مخالفة قواعد الإقامة والعمل وأمن الحدود

أكدت وزارة الداخلية، أن كل من سهل دخول المملكة لمخالفي نظام أمن الحدود، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو الخدمة، يتعرض لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة للإيواء وكذلك التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة من الجرائم الرئيسية التي يستدعي الاعتقال، وانتهاك الشرف والأمانة، والحث على الإبلاغ عن أي حالة اغتصاب للرقم (911) في منطقتي مكة والرياض، و (999) و (996) في باقي مناطق المملكة.