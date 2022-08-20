ضبط 14631 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

الحملات الميدانية المشتركة لرصد وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي نفذت في جميع مناطق المملكة، للفترة ما بين 13/1/1444 هـ الموافق 11/8/2022 م. 19/1/1444 هـ الموافق 17/8/2022 م للنتائج التالية

14631 مجرما

أولاً بلغ إجمالي عدد المخالفين الذين ضبطوا في حملات ميدانية أمنية مشتركة في جميع مناطق المملكة (14،631) مخالفاً، منهم (8،756) مخالفاً لنظام الإقامة، و (4،007) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و (1868) مخالفاً للنظام. نظام العمل. ومن بين هؤلاء، تم القبض على (224) شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة، (26٪) منهم يمنيون، و (61٪) إثيوبيون، و (13٪) من جنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال (33) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى المملكة العربية السعودية. خارج المملكة بشكل غير منتظم. ثالثاً (23) ضبطوا متورطين في نقل وإقامة وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وإخفائهم رابعاً بلغ إجمالي الخاضعين حالياً لإجراءات إنفاذ الأنظمة (48951). الجناة ومنهم (45955) رجلاً و (2996) امرأة خامساً تمت إحالة (38184) مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وتم إحالة (2210) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل (13711) مخالفاً.

الغرامة والسجن

أكدت وزارة الداخلية، أن كل من سهل دخول المملكة لمخالفي نظام أمن الحدود، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو الخدمة، يتعرض لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة للإيواء وكذلك التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة من الجرائم الرئيسية التي يستدعي الاعتقال، وانتهاك الشرف والأمانة، والحث على الإبلاغ عن أي حالة اغتصاب للرقم (911) في منطقتي مكة والرياض، و (999) و (996) في باقي مناطق المملكة.