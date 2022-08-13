ضبط 14837 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، توقيف 14837 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال تنفيذ حملات أمنية مشتركة على الأرض في مناطق المملكة، خلال أسبوع.

نتائج الحملات الأمنية

وأوضحت الوزارة أن الحملات الميدانية المشتركة للرقابة والرقابة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي نفذت في جميع مناطق المملكة، للفترة من 6 إلى 1/12/1444 هـ الموافق 4 -8 / 10/2022 م أسفرت عن النتائج التالية

بلغ إجمالي عدد المخالفين الذين ضبطوا في حملات ميدانية أمنية مشتركة في جميع مناطق المملكة (14،837) مخالفاً، منهم (8،735) مخالفاً لنظام الإقامة، و (4،335) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و (1،767) مخالفاً للعمل. النظام.

تم القبض على ما مجموعه 468 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة، (58٪) منهم يمنيون، 37٪ إثيوبيون و (5٪) من جنسيات أخرى، و (53) شخصًا تم اعتقالهم لمحاولتهم عبور الحدود. عبور الحدود خارج المملكة بشكل غير نظامي.

تم القبض على ستة أشخاص متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وقد بلغ إجمالي الخاضعين لإجراءات تطبيق اللوائح حالياً (51905) مخالفاً، منهم (48802) رجلاً، و (3103) امرأة.

تم إحالة (40372) مجرمًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وتم إحالة (2683) مخالفًا لإكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل (13221) مخالفًا.

عقوبات تسهيل دخول المخالفين

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول المملكة لمخالفي نظام أمن الحدود أو ينقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو الخدمة بأي شكل من الأشكال يتعرض له. عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة كمأوى، وكذلك التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة من الجرائم الرئيسية التي تستدعي القبض والانتهاك للشرف والأمانة، وحث على الإبلاغ عن أي حالة اغتصاب للرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999)، و (996) في باقي مناطق المملكة.