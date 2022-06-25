ضبط 15416 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملات الميدانية المشتركة لرصد وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي نفذت في جميع مناطق المملكة، للفترة ما بين 17/11/1444 هـ الموافق 16/06/2022 م وحتى تاريخه. 23/11/1444 هـ الموافق 22/6/2022 م، وذلك للنتائج التالية

أولاً بلغ إجمالي عدد المخالفين الذين ضبطوا في حملات ميدانية أمنية مشتركة في جميع مناطق المملكة (15،416) مخالفاً منهم (9،572) مخالفاً لنظام الإقامة، و (3،747) مخالفاً على نظام أمن الحدود، و (2097) مخالفة عمالية. النظام.

ثانياً بلغ إجمالي عدد الموقوفين أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة (331) منهم (44٪) يمنيين و (42٪) إثيوبيين و (14٪) جنسيات أخرى، و (31) ) تم القبض على أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود خارج المملكة بشكل غير نظامي.

ثالثاً توقيف وتستر (10) أشخاص متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

رابعاً بلغ مجموع الخاضعين حالياً لإجراءات تطبيق المعايير (70876) مخالفاً منهم (67.270) رجلاً و (3606) امرأة خامساً تمت إحالة (58754) مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على السفر. وثائق، وتم إحالة (3426) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم وترحيل (13412) مخالفاً.

أكدت وزارة الداخلية، أن كل من سهل دخول المملكة لمخالفي نظام أمن الحدود، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو الخدمة، يتعرض لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة للإيواء وكذلك التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة من الجرائم الرئيسية التي يستدعي الاعتقال، وانتهاك الشرف والأمانة، والحث على الإبلاغ عن أي حالة اغتصاب للرقم (911) في منطقتي مكة والرياض، و (999) و (996) في باقي مناطق المملكة.