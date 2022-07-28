ضبط 1917 مركبة مخالفة وقفت بأماكن ذوي الإعاقة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها الميدانية لضبط قضايا الجرائم المختلفة في جميع أنحاء المملكة.

وأعلنت إدارة المرور ضبط 1917 مركبة مخالفة توقف أصحابها في أماكن مخصصة لذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك في إطار العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المملكة في جميع مناطق المملكة لاحتجاز المركبات المخالفة بما في ذلك تلك المتوقفة في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، ودعت إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد. الواردة في النظام.

و قبل؛ حذرت الإدارة العامة للمرور من محاولة عبور الوديان والشعاب المرجانية أثناء تدفقها. بسبب المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها.

السلوك الجاد

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها سلوك خطير يعرض حياتك للخطر، ويعتبر مخالفة مرورية”.

غرامة مالية تصل إلى 10000 ريال

ولفت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء تدفقها تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف ريال.