ضبط 270 دراجة آلية مخالفة بعدة مناطق

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها الميدانية لضبط المخالفات في مناطق المملكة.

أعلنت حركة المرور عن ضبط 270 دراجة نارية مخالفة لأنظمة المرور في مختلف مناطق المملكة. ودعت المديرية العامة للمرور العابر الجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام الترانزيت.

القبض على سائق لمحاولته اصطدام آخر على طريق سريع

و قبل؛ تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع فيديو يظهر سائقًا يقترب متعمدًا من سيارة ليصطدم بها.

تجنب الاصطدام

وأوضح المراسل أن سائق المركبة حاول الاقتراب من سيارتها ليصطدموا بها، بينما حاولت الابتعاد عنها لتجنب هذا الأمر.

مراقبة السائق

وأكدت المديرية العامة للمرور، أنه تم توقيف سائقة السيارة، وتطبيق العقوبات التي نص عليها النظام بحقها.

كيفية الاعتراض على الانتهاكات إلكترونيًا

وأوضحت الإدارة العامة للمرور طريقة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات التي يتم رصدها من قبل ضباط المرور أو المراقبة الآلية.

وأشار إلى أن خطوات الاعتراض هي كما يلي

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة أبشر.

تسجيل الدخول إلى خدماتي.

اختيار حركة المرور.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين حول كيفية تحدي عدم وجود مخالفة تأمينية.