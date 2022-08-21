ضبط 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة بجدة

ضبطت هيئة الغذاء والدواء أكثر من 3000 عبوة من مستحضرات التجميل المخالفة، مخزنة في منشأة بجدة، في إطار جهودها لمراقبة وتفتيش المنشآت الخاضعة لإشرافها.

تفاصيل ضبط مستحضرات التجميل المخالفة

وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت بلاغاً عن منشأة تبيع وتخزن منتجات التجميل مع بيانات تعريف للمنتجات المخالفة وتتلاعب في تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بمشاركة مفتشين من وزارة التجارة لضبط وتصطف الحاويات المخالفة والعمل على تتبع مصادرها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المنشأة المخالفة بموجب قانون المستحضرات الصيدلانية والأعشاب. قانون المنشآت والمنتجات ولائحته التنفيذية.

وحثت الهيئة المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافهم عند تحذيرهم، على الرقم الموحد (19999).