ضبط 68 سخان مياه مخالفًا بعدة مناطق

قيام جهات حكومية مختلفة بزيارات تفقدية لمصانع سخانات المياه في مختلف مناطق المملكة. التأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمعايير المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.

مصانع سخانات المياه

وشملت الجولات 12 مصنعا بالمنطقة الوسطى، و 3 مصانع بالمنطقة الشرقية، ومصنعين بمنطقة مكة المكرمة، ومصنع بالمدينة المنورة، ومصنعين في القصيم، حيث تم ضبط 68 منتجا بالمخالفة للمواصفات والمعايير المعتمدة من السعودية. شبه الجزيرة العربية.

وشاركت في الجولات التفقدية وزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.