ضبط 789 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، ضبط 789 دراجة نارية مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة للسيطرة على الدراجات النارية المخالفة من قبل إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة.

الالتزام بقواعد المرور

ودعت إدارة المرور جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام العبور.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أوضحت سابقاً طريقة الطعن الإلكتروني في المخالفات التي يتم رصدها من قبل ضباط المرور أو المراقبة الآلية.

كيفية الاعتراض على الانتهاكات إلكترونيًا

وأشارت إدارة المرور إلى أن خطوات الاعتراض على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة أبشر.

تسجيل الدخول إلى خدماتي.

اختيار حركة المرور.

الاعتراض على المخالفات المرورية.